У произведенных в России самолетов Sukhoi Superjet-100 больше не меняют топливные фильтры, так как их просто невозможно приобрести из-за санкций. Как сообщает The Moscow Times, грязные фильтры моют тормозной жидкостью и используют повторно".
Самолеты российского производства остались без очень важных деталей
Оригинальные топливные фильтры, как и двигатели Superjet, производило предприятие PowerJet - совместное предприятие российской двигателестроительной корпорации "ОДК-Сатурн" и французского Safran Aircraft Engines. Французское предприятие сотрудничество с Россией прекратило.
Указывается, что топливные фильтры закончились еще осенью. Резервных вариантов на рынке нет, невозможно найти и альтернативные варианты. Фильтры необходимы, чтобы механические примеси, частички льда и ненужные жидкости (например, масло) не попадали в системы сгорания двигателя.
"ОДК-Сатурн" еще в августе прошлого года обещал найти французских производителей фильтров со своими разработками, однако сейчас ведется речь о том, что первые поставки фильтров могут быть только в марте, когда будет завершена их сертификация. Несмотря на то, что все готово и производитель найден, процесс производства и поставки фильтров задерживается из-за местного регулятора.
В качестве временного средства "ОДК-Сатурн" предлагает очистку использованных фильтров и их возврат для дальнейшего использования. В частности, грязные фильтры поставляют "ОДК-Сатурн", которое их моет тормозной жидкостью, после чего фильтры снова попадают в двигатели.
Авиакомпании жалуются, что такое средство не работает - время эксплуатации "реанимированных" фильтров слишком короткое - всего несколько дней. Фильтры засоряются уже в течение 40 часов после их повторной установки. Так как на эту процедуру нет никаких ограничений, фильтры используются неограниченное число раз. Ранее производитель установил, что на одном фильтре можно отлетать порядка 4000 часов, однако фактический показатель составлял 2000-2500 часов.
В прошлом году в России значительно выросло число инцидентов, связанных с засорением фильтров. У авиакомпаний "Россия" и "Азимут" было 92 таких случая - в пять раз больше, чем в 2021 года. Особенно резким рост числа этих случаев наблюдался в конце года, когда новые фильтры уже не были доступны.
По словам двух источников, в случае, если пилоты получают сигнал о засорившемся фильтре в одном из двигателей, Superjet продолжает свой полет до пункта назначения. Однако если происходит засорение в обоих двигателях, то незамедлительно ищется возможность аварийной посадки.
Планируется, что число таких инцидентов продолжит возрастать как минимум до лета этого года, или до момента, пока не будут решены проблемы с поставкой новых фильтров.
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