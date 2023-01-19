Самолеты российского производства остались без очень важных деталей

Оригинальные топливные фильтры, как и двигатели Superjet, производило предприятие PowerJet - совместное предприятие российской двигателестроительной корпорации "ОДК-Сатурн" и французского Safran Aircraft Engines. Французское предприятие сотрудничество с Россией прекратило.

Указывается, что топливные фильтры закончились еще осенью. Резервных вариантов на рынке нет, невозможно найти и альтернативные варианты. Фильтры необходимы, чтобы механические примеси, частички льда и ненужные жидкости (например, масло) не попадали в системы сгорания двигателя.

"ОДК-Сатурн" еще в августе прошлого года обещал найти французских производителей фильтров со своими разработками, однако сейчас ведется речь о том, что первые поставки фильтров могут быть только в марте, когда будет завершена их сертификация. Несмотря на то, что все готово и производитель найден, процесс производства и поставки фильтров задерживается из-за местного регулятора.

В качестве временного средства "ОДК-Сатурн" предлагает очистку использованных фильтров и их возврат для дальнейшего использования. В частности, грязные фильтры поставляют "ОДК-Сатурн", которое их моет тормозной жидкостью, после чего фильтры снова попадают в двигатели.