Исследование: удивительно мало западных компаний покинули рынок России

Исследование, проведенное Университетом Санкт-Галлена и Международного института управленческого развития (IMD), свидетельствует о том, что только 8,5% предприятий западных стран, которые до войны работали на российском рынке, покинули его.

Эти исследователи из Швейцарии пытались выяснить, сколько компаний, располагающихся в странах Европейского Союза (ЕС) и G7, фактически прекратили деятельность в России с момента начала войны на Украине в конце февраля прошлого года.

В исследовании сказано, что в то время, когда Россия напала в Украину, в России работали 2405 дочерних предприятий 1404 компаний стран ЕС и G7.

До конца ноября всего 120 или около 8,5% предприятий прекратили деятельность по меньшей мере одного дочернего предприятия в России.

Российский рынок американские предприятия покидали больше, чем компании из Европы и Японии.

Однако и компании из США с начала войны продали или закрыли менее 18% своих дочерних предприятий в России, свидетельствует исследование.

Также Россию покинули 15% японских и 8,3% европейских предприятий.

Из компаний, продолжающих работу в России, 19,5% находятся в Германии, а 12,4% - в США.