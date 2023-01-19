Осуждение российского вторжения в Украину обширно, и с 24 февраля 2022 года многие предприятия сообщили о том, что покинули российский рынок. Новое исследование показывает, что это сделали удивительно мало компаний западных стран.
Исследование: удивительно мало западных компаний покинули рынок России
Исследование, проведенное Университетом Санкт-Галлена и Международного института управленческого развития (IMD), свидетельствует о том, что только 8,5% предприятий западных стран, которые до войны работали на российском рынке, покинули его.
Эти исследователи из Швейцарии пытались выяснить, сколько компаний, располагающихся в странах Европейского Союза (ЕС) и G7, фактически прекратили деятельность в России с момента начала войны на Украине в конце февраля прошлого года.
В исследовании сказано, что в то время, когда Россия напала в Украину, в России работали 2405 дочерних предприятий 1404 компаний стран ЕС и G7.
До конца ноября всего 120 или около 8,5% предприятий прекратили деятельность по меньшей мере одного дочернего предприятия в России.
Российский рынок американские предприятия покидали больше, чем компании из Европы и Японии.
Однако и компании из США с начала войны продали или закрыли менее 18% своих дочерних предприятий в России, свидетельствует исследование.
Также Россию покинули 15% японских и 8,3% европейских предприятий.
Из компаний, продолжающих работу в России, 19,5% находятся в Германии, а 12,4% - в США.
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