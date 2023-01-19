Видео ⟩ Возле Гавайских островов несколько недель находится российский корабль. Возможно, это разведчик

In recent weeks, the @USCG has continued to monitor a Russian vessel, believed to be an intelligence gathering ship, off the coast of the Hawaiian Islands.⁰



Full story: https://t.co/yEy7JbYMQL pic.twitter.com/fEdiQPRMpS — USCG Hawaii Pacific (@USCGHawaiiPac) January 19, 2023

Охрана в среду, 18 января, распространила сообщение о том, что наблюдала за судном, который, как считается, является "судном, собирающим разведывательные данные".

"Часть нашей повседневной работы состоит в том, чтобы следить за всеми судами в Тихом океане", - отметил в сообщении начальник иностранных дел береговой охраны Дейв Милн.

Иностранные военные суда могут свободно путешествовать по водам США.

Однако "часто наблюдаются военные суда, плавающие с иностранным флагом, которые работают и снуют" в зоне реагирования береговой охраны", - говорится в сообщении.

"Береговая охрана действует согласно международным морским правовым актам, чтобы обеспечить, что все государства могли делать то же самое без страха и соревнований. Это особенно важно, чтобы обеспечить свободу передвижения и навигации во всем Тихом океане", - сказал Милн.

Береговая охрана сообщила, что сотрудничает с Департаментом обороны для предоставления последней информации о движении иностранных судов.

В мае Индо-Тихоокеанское командование Вооружённых сил США уже сообщало, что наблюдает за российским судном недалеко от Гавайских островов.