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Видео ⟩ Возле Гавайских островов несколько недель находится российский корабль. Возможно, это разведчик

rus.tvnet.lv
Возле Гавайских островов несколько недель находится российский корабль. Возможно, это разведчик
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Российский корабль возле Гавайев.
Российский корабль возле Гавайев. Фото: Ekrānuzņēmums no video

Береговая охрана США уже несколько недель наблюдает за российским судном, расположенным недалеко от Гавайских островов, ссылаясь на распространенное охраной сообщение, сообщает СМИ Insider.

Охрана в среду, 18 января, распространила сообщение о том, что наблюдала за судном, который, как считается, является "судном, собирающим разведывательные данные".

"Часть нашей повседневной работы состоит в том, чтобы следить за всеми судами в Тихом океане", - отметил в сообщении начальник иностранных дел береговой охраны Дейв Милн. 

Иностранные военные суда могут свободно путешествовать по водам США.

Однако "часто наблюдаются военные суда, плавающие с иностранным флагом, которые работают и снуют" в зоне реагирования береговой охраны", - говорится в сообщении.

"Береговая охрана действует согласно международным морским правовым актам, чтобы обеспечить, что все государства могли делать то же самое без страха и соревнований. Это особенно важно, чтобы обеспечить свободу передвижения и навигации во всем Тихом океане", - сказал Милн.

Береговая охрана сообщила, что сотрудничает с Департаментом обороны для предоставления последней информации о движении иностранных судов.

В мае Индо-Тихоокеанское командование Вооружённых сил США уже сообщало, что наблюдает за российским судном недалеко от Гавайских островов.

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