Береговая охрана США уже несколько недель наблюдает за российским судном, расположенным недалеко от Гавайских островов, ссылаясь на распространенное охраной сообщение, сообщает СМИ Insider.
Видео ⟩ Возле Гавайских островов несколько недель находится российский корабль. Возможно, это разведчик
In recent weeks, the @USCG has continued to monitor a Russian vessel, believed to be an intelligence gathering ship, off the coast of the Hawaiian Islands.⁰— USCG Hawaii Pacific (@USCGHawaiiPac) January 19, 2023
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Охрана в среду, 18 января, распространила сообщение о том, что наблюдала за судном, который, как считается, является "судном, собирающим разведывательные данные".
"Часть нашей повседневной работы состоит в том, чтобы следить за всеми судами в Тихом океане", - отметил в сообщении начальник иностранных дел береговой охраны Дейв Милн.
Иностранные военные суда могут свободно путешествовать по водам США.
Однако "часто наблюдаются военные суда, плавающие с иностранным флагом, которые работают и снуют" в зоне реагирования береговой охраны", - говорится в сообщении.
"Береговая охрана действует согласно международным морским правовым актам, чтобы обеспечить, что все государства могли делать то же самое без страха и соревнований. Это особенно важно, чтобы обеспечить свободу передвижения и навигации во всем Тихом океане", - сказал Милн.
Береговая охрана сообщила, что сотрудничает с Департаментом обороны для предоставления последней информации о движении иностранных судов.
В мае Индо-Тихоокеанское командование Вооружённых сил США уже сообщало, что наблюдает за российским судном недалеко от Гавайских островов.
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