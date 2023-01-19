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Видео ⟩ В интернете предлагается услуга по просмотру запрещенных российских телеканалов

rus.tvnet.lv
В интернете предлагается услуга по просмотру запрещенных российских телеканалов
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Пропаганда в телевидении. Иллюстративное фото.
Пропаганда в телевидении. Иллюстративное фото. Фото: diy13/Shutterstock

В социальной сети Facebook и в приложении Telegram некто предлагает приобрести нелегальную телевизионную услугу, в которую включены также запрещенные российские пропагандистские каналы, сообщает передача TV3 Bez Tabu. 

Человек сам утверждает, что находится в Латвии. Клиенты нелегальной услуги находятся во всех странах Балтии, но в основном в Латвии.

Нелегальная услуга предлагается как IP-телевидение. Это один из самых распространенных форматов, которым жители нелегально потребляют телевизионные каналы, в том числе запрещенные в Латвии, отмечает Иева Калдерауска, член Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP).

В марте прошлого года вступили в силу изменения седьмой статьи Закона о защищенной услуге, предусматривающие, что за использование нелегальной системы несут ответственность не только ее распространители, но и зрители. За это физическое лицо может получить предупреждение или штраф в размере до 700 евро.

В свою очередь, оказывающему нелегальную услугу лицу за распространение телевизионных программ, не включенных в список ретрансляруемых программ, угрожает уголовная ответственность, и правонарушитель может оказаться за решеткой на несколько лет, предупредила Калдерауска.

Видео: подробнее в сюжете программы Bez Tabu

Video: Raidījuma "Bez Tabu" sižets

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