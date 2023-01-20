Грандиозный триумф, несомненный успех, победа не только тактическая, но и стратегическая, тысячи уничтоженных врагов - такими преувеличенными и не вполне отражающими действительность выражениями кремлевские идеологи отмечали на минувших выходных взятие небольшого украинского города Соледар. В ходе продолжительных военных действий, в которых в последние месяцы русские несли лишь потери, эта редкая военная победа, безусловно, стала символической - той, что узаконивает в глазах российского общества войну и тысячи погибших. Важно добавить, что украинская сторона отрицает полную оккупацию Соледара, подчеркивая, что боевые действия продолжаются.
Видео ⟩ За занавесом: пропагандисты празднуют Пиррову победу
Наряду с сообщениями о захвате Соледара в передачах пропагандистов с ощутимой тревогой говорилось о поставках Западом вооружения Украине, в том числе самых современных танков. Подчеркивалось, что Запад этим перешел границы дозволенности. А поэтому в очередной раз прозвучала риторика о применении ядерного оружия и о том, что война идет с НАТО. Цель России в этой войне - создание "многополярного мира", без гегемонии США.
Пиррова победа
Пропагандист Владимир Соловьев 14 января ездил в оккупированный Соледар, где записал интервью с российскими солдатами, которые рассказывали о ходе боя и о том, как они уничтожали "украинских нацистов". Целью этих сюжетов было показать российской публике, какими героями являются русские солдаты, как хорошо они экипированы и обучены, а также развеять подозрения по поводу чрезвычайно большого количества жертв.
Следует отметить, что ни Соловьев, ни какие-либо официальные российские источники даже не упоминали о потерях своей стороны в кровопролитных боях под Соледаром. Вместо этого рассказывалось, что русские не выгнали украинцев из города, а уничтожили их, и улицы Соледара усеяны трупами украинских солдат, которые украинцы даже не думают собирать. Между тем украинская сторона по-прежнему сообщает, что в городе продолжаются бои и что он далеко не полностью находится под контролем российских сил.
Тем временем международная пресса и военные аналитики считают захват Соледара незначительным в военном отношении, а несколько газет, например, "The New York Times", называют его Пирровой победой, так как потери российской стороны в Соледаре огромны.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в этой связи сообщил, что ЧВК "Вагнер" в упрощенном порядке "вывела" из мест отбывания наказания (тюрем и колоний) 38 244 человека, чтобы вовлечь их в геноцид против украинского народа. По словам Подоляка, украинская армия нейтрализовала 29 543 бывших заключенных, и коэффициент погибших среди них составляет 77%.
Газета The Guardian цитирует слова украинского солдата о русских, сражавшихся под Соледаром: "Это было самоубийство... Когда мы подошли к их погибшим, то увидели, что водитель и другие солдаты были без бронежилетов, без касок, с одним магазином в автомате. В ожесточенном пехотном бою мы слышали, как их командиры кричали: "Ни шагу назад! Будем стрелять!". Мы это слышали и видели своими глазами".
Американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) также указал, что российские пропагандисты сильно преувеличивают важность Соледара. "Мы по-прежнему считаем, что захват Соледара, занимающего площадь менее 5,5 квадратных миль (примерно 9 квадратных километров - прим. ред.), не позволит российским силам контролировать критически важные украинские наземные пути сообщения с Бахмутом, а также не улучшит дислокацию российских войск для окружения города в короткие сроки."
Заместитель командира батальона Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко на радио "Свободная Европа" в контексте Соледара отметил, что этот небольшой городок, как и Бахмут, является "ловушкой для врага".
Атаки следует направить против Запада
Пропагандисты подняли настоящую истерию в связи с поставками западного вооружения, особенно танков, что доказывает, как это на самом деле пугает Россию. Известный своими экстремистскими высказываниями генерал Андрей Гурулев в этой связи заявил: "Как только сюда заедет Leopard, то вставай, страна огромная, иного варианта нет."
Хотя в настоящее время Германия не собирается поставлять танки на Украину, однако по вполне понятным историческим причинам пропагандисты неустанно культивируют миф о повторении истории, пугая и подогревая общественность посланием о том, что немецкие танки снова явятся топтать российские земли, имея при этом в виду и оккупированные украинские территории.
И Гурулев, и другие «идеологически правильно» подкованные ораторы подчеркнули, что Россия должна уничтожить эти засланные Западом танковые роты на польско-украинской границе, еще до ее пересечения. По сути это означает, что танки уничтожались бы в Польше, то есть ракетными ударами по стране НАТО.
В один голос с Соловьевым Гурулев пафосно высказался о том, что все поставляющие Украине самое современное оружие страны становятся законной мишенью России. Оба в качестве первых целей российских ракетных ударов обозначили Великобританию и Польшу.
Ненависть пропагандистов к Польше почти иррациональна. Политолог Виталий Третьяков вещает, что для победы над бандой хулиганов нужно убрать либо ее главаря, либо самого бессовестного члена банды.
В сложившейся ситуации хулиган - это США, которых Россия не может и не хочет убрать, а самый бессовестный хулиган - это Польша, и именно эту страну следует наказать в первую очередь. По мнению Третьякова, России следует срочно разорвать все дипломатические отношения с Польшей.
В связи с поставками Западом оружия чувствуется не только страх России, но и огромная обида на то, что ее не боятся. Подчеркивается, что Запад одержим чувством безнаказанности, полон вседозволенности и, поставляя Украине современное оружие, перешел все границы.
В очередной раз раздаются стенания о некогда могучем СССР, с которым Запад никогда не позволил бы себе так обращаться. Один из участников пропагандистской программы с сожалением отметил, что Северная Корея вызывает больше страха, чем Россия. Снова закономерно прозвучали угрозы применения ядерного оружия, разумеется, в "оборонительных" целях.
Ложь о Днепре
14 января Россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел Украины, в ходе которого удар был нанесен и по городу Днепр. По данным вооруженных сил Украины, девятиэтажка в Днепре была поражена ракетой Н-22, выпущенной с бомбардировщика дальнего действия. Такие ракеты предназначены для борьбы с авианосными ударными группами, пояснил представитель украинской армии. В результате удара погибли 35 человек.
Почти все участники воскресной вечерней программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" пытались отрицать, что Россия нанесла удар по жилому дому упомянутой ракетой.
Прозвучали утверждения, что это была провокация со стороны Украины с целью обвинить Россию. Кроме того, хотя пропагандисты и выразили соболезнования родственникам погибших, они же посмели цинично заявить, что в этом виноваты сами украинцы.
Был приведен крайне корявый пример: если прицелиться и выстрелить в стену, а пуля срикошетит и кого-то убьет, то виноват рикошет, а не стрелок. А в данном случае рикошетом является "нацистский" украинский режим. Снова и снова упоминались восемь лет "геноцида" на Донбассе, где гибели мирных жителей ни у кого не вызывали претензий.
Надо сказать, что в речах пропагандистов наблюдалась некоторая путаница, что происходит уже не в первый раз. С одной стороны, отрицается, что эту атаку на жилой дом совершила российская сторона, но при этом утверждается, что виноват не стрелявший, а те, кто его "спровоцировал".
Главнокомандующий украинских вооруженных сил генерал Валерий Залужный сообщил, что 14 января Россия выпустила в общей сложности 33 крылатых ракеты, 21 из которых сбила украинская система ПВО. А президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении напрямую обратился к российскому народу:
"Хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести хоть несколько слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают. Ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами."
"Извращения" Запада
На фоне напряженных событий войны непропорционально значительное место в пропагандистской программе "60 минут" было отведено развлекательному шоу немецкого государственного телевидения ARD. Почему? Для того, чтобы напугать россиян тем, как низко пали немцы, и дать понять, что только нынешняя российская власть способна защитить их от таких ужасов. Речь идет о программе "Салон с Симонетти", транслируемой по пятницам далеко за полночь, которая является первым квир-шоу, которое ведет квир-инфлюенсер Риккардо Симонетти.
В подаче пропагандистов это шоу, весьма маргинальное и, как уже говорилось, демонстрируемое далеко за полночь, позиционировалось чуть ли не как главная национальная телепрограмма, задача которой - идеологическая обработка бедных немцев, в том числе детей. Тот факт, что пропагандисты уделяют такому шоу столько внимания и демонстрируют достаточно длинные фрагменты, свидетельствует лишь о том, что идеологи понимают - оно получит необходимый идеологический резонанс в гомофобном российском обществе.
Сразу после истории о "развращенных" немцах последовала история об Украине, которая во всем следует за Западом, а ее фотографы якобы распространяют порнографические материалы с детьми. Данное послание предназначено для тех, кто сомневается в реальности нацизма на Украине. Так сказать, вот вам доказательство того, насколько они деградировали.
Проект софинансирует Фонд поддержки СМИ из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2022.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!