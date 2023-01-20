Видео ⟩ За занавесом: пропагандисты празднуют Пиррову победу

В связи с поставками Западом оружия чувствуется не только страх России, но и огромная обида на то, что ее не боятся. Подчеркивается, что Запад одержим чувством безнаказанности, полон вседозволенности и, поставляя Украине современное оружие, перешел все границы.

В очередной раз раздаются стенания о некогда могучем СССР, с которым Запад никогда не позволил бы себе так обращаться. Один из участников пропагандистской программы с сожалением отметил, что Северная Корея вызывает больше страха, чем Россия. Снова закономерно прозвучали угрозы применения ядерного оружия, разумеется, в "оборонительных" целях.

Ложь о Днепре

14 января Россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел Украины, в ходе которого удар был нанесен и по городу Днепр. По данным вооруженных сил Украины, девятиэтажка в Днепре была поражена ракетой Н-22, выпущенной с бомбардировщика дальнего действия. Такие ракеты предназначены для борьбы с авианосными ударными группами, пояснил представитель украинской армии. В результате удара погибли 35 человек.

Почти все участники воскресной вечерней программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" пытались отрицать, что Россия нанесла удар по жилому дому упомянутой ракетой.

Прозвучали утверждения, что это была провокация со стороны Украины с целью обвинить Россию. Кроме того, хотя пропагандисты и выразили соболезнования родственникам погибших, они же посмели цинично заявить, что в этом виноваты сами украинцы.