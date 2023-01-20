Преображение в TikTok: пользователи не верят, что это одна и та же девушка

Инфлюенсер Валерия Воронина, предположительно из Украины, публикует свой макияж в TikTok . С помощью косметики достигается невероятный эффект, заставляющий усомниться в том, что это одна и та же женщина. В своих роликах Валерия перевоплощается из обычной женщины в гламурную Instagram-модель.

Однако многие пользователи TikTok отмечают, что шокирующие кардинальные преобразования не являются реальными. Многие думают, что женщина сделала себя особенно некрасивой "до" преображения. Кто-то пишет: "Это не тот человек, потому что посмотрите на его нос. Нет, я не верю". Есть тот, кто думает иначе: "Это один и тот же человек. Это видно по нижнему ряду зубов. Отличный макияж".