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Преображение в TikTok: пользователи не верят, что это одна и та же девушка

Egoiste rus.tvnet.lv
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Преображение в TikTok: пользователи не верят, что это одна и та же девушка
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Фото: TikTok

Женщина, набравшая миллионы подписчиков благодаря своему макияжу, рассказывает, что мужчины часто называют ее некрасивой, пока она не накрасится.

Инфлюенсер Валерия Воронина, предположительно из Украины, публикует свой макияж в TikTok. С помощью косметики достигается невероятный эффект, заставляющий усомниться в том, что это одна и та же женщина. В своих роликах Валерия перевоплощается из обычной женщины в гламурную Instagram-модель.

@voronina_valeria_ Replying to @woffpilot #makeup #transformation #sameperson #mrarmstrong #mrarmstrongtrend ♬ original sound - ㅤ
@voronina_valeria_ #makeup #makeuptransformation #transition #sameperson #fyp #foryou ♬ Basic Ordinary Ugly - Virgin Miri

У звезды социальных сетей около 4,4 миллиона подписчиков, а ее последний ролик с макияжем набрал более 6,2 миллиона просмотров.

Однако многие пользователи TikTok отмечают, что шокирующие кардинальные преобразования не являются реальными. Многие думают, что женщина сделала себя особенно некрасивой "до" преображения. Кто-то пишет: "Это не тот человек, потому что посмотрите на его нос. Нет, я не верю". Есть тот, кто думает иначе: "Это один и тот же человек. Это видно по нижнему ряду зубов. Отличный макияж".

А вы как думаете?

@voronina_valeria_ Muah 💋 my new favorite song #JustaKiss @ENISA #makeup #transformation #sameperson ♬ Just A Kiss (Muah) - Enisa
@voronina_valeria_ #makeup #transformation #sameperson #makeuptransformation #transition ♬ Devil In A Dress - Rhea Raj

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