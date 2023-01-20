Умер рок-музыкант Дэвид Кросби

Variety ранее опубликовало текст супруги музыканта Джен Дэнс (позже он был удален), в котором она сообщила, что Дэвид Кросби долго болел и умер в окружении семьи.

Музыкальную карьеру Дэвид Кросби начал еще в подростковом возрасте. Это были выступления в клубах и кафе. В 1964 году Кросби вместе с фолк-музыкантом Роджером МакГуинном основал The Byrds, ставшую очень популярной в США.

Через несколько лет из-за разногласий Кросби ушел из The Byrds. В конце 1960-х Кросби совместно с музыкантами Стивеном Стиллзом и Грэмом Нэшем основал группу Crosby, Stills & Nash. Позже к ним присоединился канадский музыкант Нил Янг, а группа стала называться Crosby, Stills, Nash & Young.

Дэвид Кросби был дважды включен в Зал славы рок-н-ролла. В первый раз в 1991 году с группой The Byrds, а во второй - в 1997 году с Crosby, Stills & Nash.

Напомним, 12 января умер британский гитарист-виртуоз Джефф Бек (Jeff Beck). Он считается одним из самых влиятельных музыкантов в истории рок-музыки. Ему было 78 лет.

Видео: Crosby, Stills, Nash & Young - Our House