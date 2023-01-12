Умер британский гитарист-виртуоз Джефф Бек (Jeff Beck). Он считается одним из самых влиятельных музыкантов в истории рок-музыки. Ему было 78 лет, пишет BBC.
Умер один из величайших гитаристов мира Джефф Бек
"После неожиданного заражения бактериальным менингитом он вчера (10 января) мирно ушел из жизни. Его семья просит приватности, пока они переживают эту огромную потерю", - сообщила его семья в Twitter.
Джефф Бек получил известность в середине 1960-х как один из членов группы Yardbirds, куда пришел на замену Эрику Клэптону. Именно тяжелое гитарное звучание Yardbirds задала направление, позже ставшее хард-роком.
Затем Джефф Бек создал собственную группу Jeff Beck Group вместе с Родом Стюартом. Он выпустил два блюз-роковых альбома: Truth (1968) и Beck-Ola (1969).
В историю музыки Джефф Бек вошел своим особым стилем и громкостью звучания, оказавшие большое влияние на всю рок и метал-музыку, джаз-рок и даже панк.
"Он просто становился все лучше и лучше. По сравнению с ним мы все простые смертные", - говорил о нем Джимми Пейдж.
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