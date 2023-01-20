Видео ⟩ На трассе Рига - Балдоне разбился грузовик: место аварии покрыто продуктами питания

Утром 19 января в канаве у поворота на Пулкарне были разбросаны продукты питания. Водитель грузового автомобиля, который отвечал за доставку продуктов жителям Балдоне, рано утром не справился с управлением, после чего автомобиль начал скользить, вылетел за пределы дороги, врезался в деревья и перевернулся.

Водитель в аварии не пострадал, отделавшись испугом.

Грузчики вместе с эвакуаторами несколько часов пытались поставить машину на колеса и расчистить обочину шоссе. Сотрудники на месте происшествия заверили, что водитель автомобиля не был пьян, а также что грузовой отсек был заполнен почти наполовину. Уборкой продуктов питания с места происшествия займется уже другая бригада работников.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

В четверг в ДТП пострадали девять человек

В четверг в Латвии зарегистрировано 145 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали девять человек, сообщает Государственная полиция.

Все аварии с пострадавшими произошли в Рижском регионе, среди них были два пешехода.

За вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения полиция в четверг задержала четырех водителей, а также одного водителя, находившегося под воздействием наркотиков. Им грозит конфискация транспортного средства или взыскание стоимости автомобиля.

За превышение скорости вчера составлено 154 протокола, за агрессивное вождение - четыре.

В целом за прошедшие сутки полиция составила 452 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения.