Просчет Путина, или Как Россия может терять по 150 млрд евро в год

Доходы от экспорта российской нефти и газа в этом году по сравнению с предыдущим могут сократиться вдвое. Минфин РФ прогнозировал, что падение может составить 23%.

Из-за эмбарго и потолка сырой нефти Россия начала терять около 160 миллионов евро в день. После 5 февраля, когда в Европе будет введено эмбарго на российские нефтепродукты, потери России увеличатся до 280 миллионов долларов в сутки. Это будет означать, что ежегодно страна будет терять около 100 миллиардов.

Переориентация рынка нефтепродуктов будет сложнее, чем переориентация экспорта сырой нефти, поскольку Китай и Индия предпочитают импортировать дешевую сырую нефть и производить собственное дизельное топливо, керосин и другие продукты.

Начав войну в Украине, российский диктатор Владимир Путин рассчитывал, что сильная зависимость Европы от российского газа помешает Западу поддержать Киев. В то же время в Кремле осознавали, что переход европейской энергетики на "зеленые" энергоресурсы в итоге снизит зависимость Европы от России, а также влияние России на Украину.