России дорого обойдутся огромные скидки, которые она дает на нефть Urals, а также падение поставок газа в Европу. Эксперт по рынку развития Тимоти Эш указал, что в области экспорта газа в этом году Россия потеряет 50 миллиардов долларов, а скидки в 30-40% на нефть не позволят властям РФ получить еще около 100 млрд.
Просчет Путина, или Как Россия может терять по 150 млрд евро в год
Эш, исследователь российской и евразийской программы RBC BlueBay Asset Management и Chatham House, говорит, что дефицит бюджета России может быть намного выше 2% ВВП, как прогнозирует Минфин России. Ожидается, что в реальности он может составить около 6-7% ВВП. В прошлом году российский бюджет имел дефицит в размере 2,3% ВВП, хотя изначально прогнозировался профицит бюджета в размере 0,9%.
В настоящее время Urals продается почти в два раза дешевле, чем Brent (44 доллара за баррель). Бюджет России рассчитывается с учетом цены на нефть, которая составляет не менее 70 долларов за баррель.
Такой большой дисконт является результатом введенного 5 декабря европейского эмбарго, а также потолка российской цены на нефть в 60 долларов. "Даже если экспорт российской нефти увеличится, это не станет большой проблемой [для Запада].
Запад получит то, что хотел - хорошо обеспеченный рынок и падение российских доходов",
- цитирует Financial Times эксперта Бена Кэхилла.
У России осталось несколько крупных покупателей нефти - Китай и Индия, чьи рыночные позиции очень сильны, поэтому эти страны также потребуют максимально больших скидок. В прошлом году размер скидки увеличился в 10 раз, а сейчас в денежном выражении она составляет 30-35 долларов за баррель, таким образом, Россия потеряла около 50 миллиардов долларов.
Доходы от экспорта российской нефти и газа в этом году по сравнению с предыдущим могут сократиться вдвое. Минфин РФ прогнозировал, что падение может составить 23%.
Из-за эмбарго и потолка сырой нефти Россия начала терять около 160 миллионов евро в день. После 5 февраля, когда в Европе будет введено эмбарго на российские нефтепродукты, потери России увеличатся до 280 миллионов долларов в сутки. Это будет означать, что ежегодно страна будет терять около 100 миллиардов.
Переориентация рынка нефтепродуктов будет сложнее, чем переориентация экспорта сырой нефти, поскольку Китай и Индия предпочитают импортировать дешевую сырую нефть и производить собственное дизельное топливо, керосин и другие продукты.
Начав войну в Украине, российский диктатор Владимир Путин рассчитывал, что сильная зависимость Европы от российского газа помешает Западу поддержать Киев. В то же время в Кремле осознавали, что переход европейской энергетики на "зеленые" энергоресурсы в итоге снизит зависимость Европы от России, а также влияние России на Украину.
В начале войны все происходило по российскому сценарию - цена на нефть росла очень быстро, сырая нефть марки Brent стоила почти 140 долларов за баррель. Газ, который до вторжения стоил 90 евро за мегаватт-час, в августе достиг отметки в 340 евро. Европейцы не знали, смогут ли подготовиться к зиме, и в итоге в конце лета "Газпром" прекратил поставки газа по газопроводу "Северный поток - 1".
В Кремле начала царить эйфория от кажущегося триумфа над Европой - "Газпром" прогнозировал, что этой зимой газ в Европе будет стоить 4000 евро за 1000 кубометров, а замсекретаря Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что его стоимость достигнет 5000 евро за 1000 кубометров. Что на самом деле? В настоящее время газ в Европе стоит около 650 евро за 1000 кубометров.
Что у Кремля пошло не так? Эш отмечает, что высокие цены на газ летом вынудили Европу сократить потребление газа (в Германии оно упало на четверть).
Иронично, что летом Кремль с гордостью сообщал, что "европейцы этой зимой замерзнут без российского газа", но на самом деле зима в Европе оказалась нетипично теплой, а в России - очень суровой (к тому же не без проблем с отоплением в нескольких регионах России).
Западная солидарность прошла проверку на единство, и Европе удалось найти новые источники газа. Также странам Запада удалось договориться об установлении потолка цен на российскую нефть. Война в Украине также снизила потребность в энергоресурсах.
"Все это указывает на очень большой просчет Путина в феврале прошлого года, когда он решил начать полномасштабную войну в Украине", - резюмирует Эш.
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