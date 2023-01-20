Фото ⟩ С прибывшего из России в Эстонию товарного поезда заставили убрать символику агрессора

Локомотивная бригада разводила руками, говоря эстонским пограничникам, что они всего лишь выполняют свою работу и ничего не знают об отметках на цистернах.

Пограничники недвусмысленно дали понять локомотивной бригаде, что недостаточно временно заклеить надписи черной пленкой, наклейкой или чем-то еще, а надо замазать текст краской, чтобы он навсегда пропал с вагонов. А если такой вариант не подходит, вагоны могут на полном ходу возвращаться в Россию, сообщила Лыунаская префектура в соцсетях.

Вскоре локомотивная бригада без лишних пререканий замазала символику агрессора синей краской.

"Поскольку кремлевский режим зверски убивает мирных жителей Украины, что ничем нельзя оправдать, мы ни при каких обстоятельствах не приемлем публичной демонстрации символов агрессора, - заявили в полиции. - Слава Украине!"