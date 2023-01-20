Cуд принял решение о прекращении деятельности "Первой евангелической общины Иисуса"

Решение еще не вступило в законную силу. Его можно будет обжаловать в Верховном суде.

Уже сообщалось, что 26 августа прошлого года Видземский районный суд в Цесисе отклонил иск бывшего генерального прокурора Латвии Калнмейерса к религиозной организации "Первая евангелическая община Иисуса" о прекращении ее деятельности, но одновременно суд вынес общине предупреждение.

Прокуратура подала протест на приговор суда первой инстанции.