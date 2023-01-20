Какое оружие Европа и США договорились передать Украине

Вместе с обещанными Францией бронемашинами AMX-10 RC они могут стать основой частей быстрого реагирования, которыми можно в короткие сроки усилить группировку в наступлении, либо перебросить войска на угрожаемый участок для обороны.

Еще один пункт в пакете американской помощи уже прямо указывает на подготовку ВСУ для наступления. Это "оборудование для разграждения" (Demolition equipment for obstacle clearing).

Это средства для инженерного обеспечения в наступлении. Obstacle clearing - "удаление препятствий", в том числе тех самых бетонных пирамид, которые российские войска и ЧВК активно устанавливали в своем тылу, готовясь к обороне. Что именно имеется в виду под этим термином, американцы не раскрывают, но, вероятно, речь идет об инженерных машинах разграждения. Они уже есть в ВСУ еще с советских времен, но их совсем немного.

Кроме них в американском пакете есть много другой техники - 22 мобильные пусковые установки противотанковых ракет TOW, шесть командно-штабных машин, 12 подвозчиков боеприпасов (не стоит недооценивать важность такой техники на поле боя), 53 броневика MRAP, 350 джипов HMMWV. Все это делает войска мобильней, и при хорошей организации - повышает боеспособность.

Другие страны также объявили о крупных пакетах, в которых содержатся боевые машины, которые усилят сухопутные войска Украины - среди них 50 шведских БМП CV90, вооруженных мощной 40-миллиметровой пушкой, 40 немецких БМП Marder, 40 французских бронемашин AMX-10RC, самоходные и буксируемые гаубицы и многое другое.

Логичным продолжением таких поставок были бы основные боевые танки. Еще перед началом саммита в Рамштайне в Европе много говорилось о передаче Украине немецких танков Leopard 2, однако пока такого решения не принято, в основном, из-за позиции Германии, которая должна одобрить передачу этих танков из своего или чужого арсенала.

Но на момент публикации этого текста пока что лишь Британия объявила о поставках 14 Challenger 2.

Фото: BBC

Фото: BBC

Фото: BBC

Фото: BBC