Латвия продолжает получать вакцины против Covid-19. Почему нельзя просто отказаться?

Несмотря на то, что пандемия Covid-19 идет на убыль, Латвия продолжает получать вакцины против этой инфекции, которые были заказаны в то время, когда о болезни как таковой и о вакцинах против нее было мало информации. В результате в стране образовался большой запас вакцин, на которые нет спроса.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы в сфере здравоохранения, которые решаются на уровне ЕС. Министр подняла важный не только для Латвии, но и для других стран ЕС вопрос о необходимости пересмотра договоров с производителями о поставках вакцин против Covid-19.

Как подчеркнула Меньгелсоне, понятна заинтересованность производителей в том, чтобы не потерять предусмотренную в договорах с государствами ЕС плату за вакцины, поэтому

необходимо договориться с производителями либо о продлении сроков поставок, либо о поставках других медикаментов, например, инновационных онкологических препаратов, которые так необходимы для спасения жизней.

В ходе встречи Крейтус также напомнил о предстоящих заседаниях совета министров здравоохранения ЕС, которые состоятся 14 марта в Брюсселе и 13 июня в Люксембурге. На них предстоит обсудить доступность лекарственных средств и медицинских изделий и другие вопросы.