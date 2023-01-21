В субботу, 21 января, на дорогах Латвии во многих местах образовался гололед, сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).
Во многих местах Латвии на дорогах образовался гололед
В субботу утром во многих местах Латвии снег и гололед затрудняют движение по основным и региональным дорогам страны.
❄️🌧️Šorīt uz plkst. 6.30 sniegs un apledojums daudzviet Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Strādā 86 ziemas tehnikas vienības. 👇https://t.co/01z1FjZrKU— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) January 21, 2023
Заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействовано 86 единиц зимней сервисной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.
Езда по региональным дорогам затруднена по всей Латвии, за исключением окрестностей Лиепаи, Салдуса, Елгавы и Бауски.
Осадки и оттепель вызывали слякоть на гравийных дорогах в Курземе и южной части страны. В настоящее время на 44 гравийных дорогах действуют ограничения по весу транспортных средств.
Чтобы дороги не получили необратимого повреждения, на них вводятся ограничения по массе автомобильного транспорта - запрещается движение тяжелее 10 тонн.
В то же время гравийные дороги во многих местах все еще обледенелые, поэтому водителям необходимо выбирать безопасную скорость и запастись дополнительным временем на дорогу. Местами движение затрудняют колеи и выбоины во льду, возникающие в результате таяния снежного слоя, которым зимой покрыты гравийные дороги.
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