Во многих местах Латвии на дорогах образовался гололед

В субботу утром во многих местах Латвии снег и гололед затрудняют движение по основным и региональным дорогам страны.

❄️🌧️Šorīt uz plkst. 6.30 sniegs un apledojums daudzviet Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Strādā 86 ziemas tehnikas vienības. 👇https://t.co/01z1FjZrKU — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) January 21, 2023

Заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействовано 86 единиц зимней сервисной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Езда по региональным дорогам затруднена по всей Латвии, за исключением окрестностей Лиепаи, Салдуса, Елгавы и Бауски.

Осадки и оттепель вызывали слякоть на гравийных дорогах в Курземе и южной части страны. В настоящее время на 44 гравийных дорогах действуют ограничения по весу транспортных средств.

Чтобы дороги не получили необратимого повреждения, на них вводятся ограничения по массе автомобильного транспорта - запрещается движение тяжелее 10 тонн.

В то же время гравийные дороги во многих местах все еще обледенелые, поэтому водителям необходимо выбирать безопасную скорость и запастись дополнительным временем на дорогу. Местами движение затрудняют колеи и выбоины во льду, возникающие в результате таяния снежного слоя, которым зимой покрыты гравийные дороги.