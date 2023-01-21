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Уровень воды в реках в основном снижается

rus.tvnet.lv/LETA
Уровень воды в реках в основном снижается
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Мост через Даугаву в Екабпилсе
Мост через Даугаву в Екабпилсе Фото: Ivars Soikāns/LETA

Уровень воды в реках либо незначительно колеблется, либо снижается, и лишь в некоторых местах продолжается его небольшой подъем, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Даугаве уровень воды в основном немного повышается. В Екабпилсе он за последние сутки практически не изменился, в Зельки остановилось его снижение, а в Плявиняс уровень воды продолжает колебаться.

Ниже Екабпилса и возле Плявиняс сохраняются скопления льда. Они станут препятствием для прохождения шуги, которая, по прогнозам гидрологов, будет образовываться вновь по мере похолодания.

Небольшое повышение уровня воды продолжается в Гауе, где уровень воды остается ниже пика, зафиксированного в первые дни года.

Уровень воды в Айвиексте возле Лубаны остается почти таким же высоким как 7-10 января.

В Лиелупе пока также не наблюдается значительного снижения уровня воды, но он ниже пика, достигнутого в начале и середине месяца.

По всей стране по-прежнему действует желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках. Поймы во многих местах все еще затоплены, и ожидается, что они замерзнут. По мере образования льда на некоторых участках рек вновь возможно образование ледовых масс, но из-за морозов поток воды в реках снизится.

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