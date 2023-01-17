Спринджукс о борьбе с наводнениями: нужно строить дамбы и расчищать русла рек

На противопаводковые мероприятия выделены средства ЕС, которые позволят самоуправлениям предотвращать береговую эрозию и строить дамбы, сказал министр, добавив, что для каждой территории решения будут разными.

Например, в Гауе ситуация будет отличаться от Даугавы или Лиепаи, где море размывает берег и представляет угрозу для очистных сооружений.

Министр заявил, что компенсировать ущерб, причиненный муниципальному и государственному имуществу в результате наводнения, можно за счет средств государственного бюджета. Это, например, школы, дороги, защитная дамба, если она повреждена наводнением.

Также можно принять решение о дополнительном финансировании Земессардзе и полиции, если они понесли дополнительные расходы, которые не могут быть покрыты из собственного бюджета.

Спринджукс заявил, что не может решать вместо самоуправления, нужно ли, например, строить большую дамбу в Екабпилсе или необходимо очистить русло реки, создав возможность для более свободного потока воды. Это должно решать самоуправление в сотрудничестве с учеными.

По словам министра, возможность объявления чрезвычайной ситуации из-за наводнения в Даугаве в настоящее время не рассматривается. В случае с Екабпилсом глава края Райвис Рагайнис заверил, что справляется со сложной ситуацией, способен организовать укрепление дамбы, эвакуацию людей и другие мероприятия, поэтому чрезвычайная ситуация не объявлялась.

Галерея: Затопленный Екабпилс

По словам министра, она была бы объявлена, если бы произошел прорыв дамбы в Екабпилсе, были затоплены большие площади и река хлынула в город. Также чрезвычайная ситуация потребовалась бы, если бы наводнение охватило несколько самоуправлений.