"Визит потерял смысл": Турция отменила встречу с министром обороны Швеции

"На данный момент визит министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января является бессмысленным. Поэтому мы отменили визит", - заявил министр иностранных дел Турции Хулуси Акар.

Целью визита шведского министра было преодоление возражений Анкары против усилий Швеции по вступлению в НАТО.

Турция была возмущена тем, что шведские власти разрешили провести 21 января в Стокгольме протестную акцию, организованной правым экстремистом Расмусом Палуданом.

В пятницу, 20 января, Турция вызвала посла Швеции, чтобы "самым решительным образом осудить этот провокационный акт, который явно является преступлением на почве ненависти", сообщил источник в дипломатических кругах.

Посол Швеции в Турции вызывается уже второй раз за неделю.

На прошлой неделе его вызвали из-за видео, размещенного в Стокгольме курдской группой, на котором президент Турции подвешен за ноги.

Швеции, наряду с соседней Финляндией, необходимо согласие Турции на вступление в НАТО.

Анкара заявляет, что любой прогресс зависит от того, предпримет ли Швеция шаги по экстрадиции людей, которых она обвиняет в терроризме или причастности к попытке государственного переворота против Эрдогана в 2016 году.

Турция заявляет, что Швеция не сделала достаточно для подавления курдских группировок, которых Анкара считает террористами.