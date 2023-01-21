Видео ⟩ Ночью в Болдерае загорелось историческое здание имения. Несколько семей потеряли дом

В настоящее время неизвестно, почему произошел пожар в историческом поместье на улице Текстилниеку, 11. В доме жили около 12 семей.

"Мне позвонила соседка, что что-то пахнет дымом. Я ночевала в другом месте. Пока я одевалась, она позвонила уже второй раз и сказала, что есть дым, надо звать пожарных. Пока вызывали спасателей, я уже отбежала и увидела, как сильно горит с другого конца.

Это деревянное здание, огонь быстро распространился. Такой результат. В моей квартире все сгорело - документы, абсолютно все. Осталось только то, что было на мне", - рассказывает Светлана, жительница второго этажа.

Пожар начался на втором этаже дома. Жители отмечают, что в этой части проходят ремонтные работы. Пламя было на площади 400 квадратных метров, а потом загорелись крыша и чердак. Они разрушены на площади 800 квадратных метров.