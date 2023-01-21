Ночью в Болдерае загорелся двухэтажный дом площадью в 1200 квадратных метров. Это было старинное здание поместья, в котором жили несколько семей. Теперь дом потерян, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ Ночью в Болдерае загорелось историческое здание имения. Несколько семей потеряли дом
В настоящее время неизвестно, почему произошел пожар в историческом поместье на улице Текстилниеку, 11. В доме жили около 12 семей.
"Мне позвонила соседка, что что-то пахнет дымом. Я ночевала в другом месте. Пока я одевалась, она позвонила уже второй раз и сказала, что есть дым, надо звать пожарных. Пока вызывали спасателей, я уже отбежала и увидела, как сильно горит с другого конца.
Это деревянное здание, огонь быстро распространился. Такой результат. В моей квартире все сгорело - документы, абсолютно все. Осталось только то, что было на мне", - рассказывает Светлана, жительница второго этажа.
Пожар начался на втором этаже дома. Жители отмечают, что в этой части проходят ремонтные работы. Пламя было на площади 400 квадратных метров, а потом загорелись крыша и чердак. Они разрушены на площади 800 квадратных метров.
"Я живу на первом этаже, прямо надо мной началось возгорание. Там, где была металлическая крыша. Моя квартира пострадала от воды, но квартира не горела. Горело начиная со второго этажа. Дом больше не жилой", - отмечает житель первого этажа Евгений.
Во всех 14 квартирах были газовые баллоны. Ближайшие гидранты находились на расстоянии 300-400 метров.
Командир Рижской 5-й части Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Марис Александров отметил, что в начале пожара из здания вынесли несколько газовых баллонов, а один газовый баллон взорвался во время тушения. Пострадавших нет.
Довольно серьезную опасность вызвали именно газовые баллоны и сложная планировка.
Помощь оставшимся без крыши над головой окажет Рижское самоуправление, отмечает жительница Болдераи.
Депутат Рижской думы Валдис Гаварс подчеркнул, что у дома аварийная категория А, поскольку нет крыши. Люди могут обратиться в социальную службу, есть различные пособия, которые самоуправление может предоставить.
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