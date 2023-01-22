В Китае впервые с начала пандемии с размахом отмечается Китайский Новый год, люди встречают его в широком кругу семьи и посещают храмы вместе с родственниками.
Фото ⟩ В Китае с огромным размахом встречают Новый год
Празднования Китайского Нового года начинается с новолуния в первый день нового года и длится 15 дней до полнолуния.
В этом году Китайский Новый год - год кролика - начинается 22 января и продлится до 10 февраля 2024 года, когда начнется год дракона.
Согласно старинной легенде Будда перед тем, как покинуть эту землю, пригласил к себе попрощаться всех зверей, но пришли только 12 животных. Каждому из них Будда предоставил свой год. Эти годы назначены в том порядке, в котором животные пришли к Будде, первая была крысой, потом бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака и свинья.
За прошедшие три года в Китае Новый год, называемый также Фестивалем Весны, был встречен в тени пандемии Covid-19, с соблюдением строгих ограничений.
Фото: встреча Китайского Нового года
Однако в декабре Пекин начал стремительно отказываться от "нулевой Covid-толерантности", и сотни тысяч людей в этом году смогут навестить своих членов семьи, живущих в других городах, не опасаясь карантина, ограничений на путешествия и других препятствий.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!