Белый дом посоветовал Украине приостановить нападение и ждать доставку оружия

По словам должностного лица, переговоры США и Украины о возможности контрнаступления Вооруженных сил Украины произошли в контексте, что украинцам нужно уделить достаточно времени, чтобы освоить новейшее оружие Вооруженных сил США.

Источник также отметил, что администрация Байдена не меняет свое решение не поставлять Киеву танки "Абрамс", которые, по мнению Пентагона, слишком дорогие, трудны в эксплуатации и потребляют слишком много горючего.

Джо Байден 19 января подтвердил новый пакет военной помощи в 2,5 млрд долларов Украине, которая включает десятки пехотных боевых машин Bradley и бронетранспортеров Stryker.