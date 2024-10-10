"Если останетесь, вас ждет смерть". В ожидании урагана "Милтон" из Флориды эвакуировали миллионы людей

Чем опасен ураган "Милтон"

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Исключительная мощь урагана "Милтон" заключается в том, что он может спровоцировать несколько торнадо, предупреждают метеорологи.

Национальная океаническая и атмосферная ассоциация (NOAA) заявляет, что шторму, который станет неминуемым следствием урагана, заранее присвоена наивысшая пятая категория по шкале Саффира-Симпсона.

Такая категория присваивается, когда порывы ветра достигают не менее 252 км./час.

ураган Фото: BBC

Президент США Джо Байден отложил запланированные поездки в Германию и Анголу в связи с чрезвычайной ситуацией в стране. Из-за этого была перенесена очередная встреча в формате "Рамштайн", посвященная поставкам оружия Украине для отражения российской агрессии.

Глава Белого дома заверил, что все федеральные службы готовы к оказанию необходимой помощи пострадавшим.

Менее двух недель назад Флорида уже сильно пострадала от другого урагана «Хелен», который на данный момент стал самым смертоносным в США после урагана «Катрина».

Точное число погибших неизвестно, но оно, по словам властей, определенно превышает 225 человек — столько погибло в результате урагана «Катрина», считавшегося до сих пор самым разрушительным с точки зрения жертв.

Многие жители Флориды уже лишились своих домов из-за «Хелен». Те, чья недвижимость устояла, уверены, что «Милтон» она уже не переживет.