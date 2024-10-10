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Alexandra Nekrasova

"Если останетесь, вас ждет смерть". В ожидании урагана "Милтон" из Флориды эвакуировали миллионы людей

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BBC
Ураган "Флоренс", 2018 год
Ураган "Флоренс", 2018 год Фото: ALEX EDELMAN / AFP

Из американского штата Флорида, на который в среду вечером должен обрушиться ураган "Милтон", эвакуируются около пяти миллионов человек. Мэр Тампы, третьего по величине города штата, предупредила, что оставаться в зоне урагана, который может стать сильнейшим за последние 100 лет, подобно смерти.

"Я могу сказать, нисколько не драматизируя, что, если вы решите остаться в районах, подлежащих эвакуации, вы умрете", — сказала Джейн Кастор в эфире телекомпании CNN.

По прогнозам Национального центра по изучению ураганов (NHC), "Милтон", обрушится на побережью Флориды в среду вечером по местному времени.

Ожидается, что пострадают центральные и западные районы штата, где проживают более трех миллионов человек.

Как сообщает NHC, "Милтон" не ослабнет до того, как достигнет побережья, и сохранит четвертую категорию.

Днем в среду на Флориду уже обрушились проливные дожди, а по некоторым районам пронеслись торнадо.

Карта
Карта Фото: BBC

Синоптики предупреждают, что проливные дожди и штормовые ветры вызовут сильнейшие наводнения не только у побережья, но и в глубине штата.

У берегов волны могут достигать 3-4 метров.

По данным Департамента исправительных учреждений Флориды, более 4,5 тысяч заключенных были перемещены из зон ожидаемой стихии "без ущерба для общественной безопасности".

Эвакуирована также военная авиабаза, расположенная возле Тампы.

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Графика Фото: BBC

Как изменение климата повлияло на ураган "Милтон"?

Марк Пойнтинг, исследователь климата и окружающей среды, Би-би-си

Новое исследование, опубликованное в среду коалицией ученых World Weather Attribution, показало, что разрушительный ураган "Хелен", обрушившийся на США две недели назад, принес примерно на 10% больше осадков из-за изменения глобального климата.

Медленный нагрев планеты внёс свой вклад и в разрушительную силу ветра. Если бы не вызванное человеком глобальное потепление климата, на момент выхода "Хелен" на побережье Флориды скорость ветра внутри урагана была бы ниже примерно на 20 км/ч.

Однако температура верхнего слоя воды в Мексиканском заливе в этом году не по сезону высока, что и позволило "Хелен" набрать такую силу.

Исследования показывают, что за последние десятилетия из-за изменения глобального климата вероятность аномального повышения температуры моря в этих широтах увеличилась в сотни раз.

Мексиканский залив все еще теплее среднегодовой нормы, и хотя ураган "Милтон" исследование никак не затрагивает, его разрушительный потенциал — ещё одно доказательство того, что в теплом море сильные ураганы возникают значительно чаще.

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям при правительстве США заявляет, что для доставки в пострадавшие районы заготовлено 20 млн порций еды и 40 млн литров воды.

Агентство информирует, что максимально подготовило необходимые ресурсы для ликвидации последствий "Милтона": это городские и морские поисково-спасательные команды, медицинские подразделения, временные силовые группы из Армейского корпуса США, инженеры и специалисты по утилизации отходов.

Чем опасен ураган "Милтон"

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Графика Фото: BBC

Исключительная мощь урагана "Милтон" заключается в том, что он может спровоцировать несколько торнадо, предупреждают метеорологи.

Национальная океаническая и атмосферная ассоциация (NOAA) заявляет, что шторму, который станет неминуемым следствием урагана, заранее присвоена наивысшая пятая категория по шкале Саффира-Симпсона.

Такая категория присваивается, когда порывы ветра достигают не менее 252 км./час.

ураган
ураган Фото: BBC

Президент США Джо Байден отложил запланированные поездки в Германию и Анголу в связи с чрезвычайной ситуацией в стране. Из-за этого была перенесена очередная встреча в формате "Рамштайн", посвященная поставкам оружия Украине для отражения российской агрессии.

Глава Белого дома заверил, что все федеральные службы готовы к оказанию необходимой помощи пострадавшим.

Менее двух недель назад Флорида уже сильно пострадала от другого урагана «Хелен», который на данный момент стал самым смертоносным в США после урагана «Катрина».

Точное число погибших неизвестно, но оно, по словам властей, определенно превышает 225 человек — столько погибло в результате урагана «Катрина», считавшегося до сих пор самым разрушительным с точки зрения жертв.

Многие жители Флориды уже лишились своих домов из-за «Хелен». Те, чья недвижимость устояла, уверены, что «Милтон» она уже не переживет.

Покидая свои дома, многие заколачивают окна и двери и обкладывают стены по периметру мешками с песком, но, по мнению синоптиков, эти меры предпринимаются скорее для самоуспокоения, потому что от стихии они не спасут.

Жители Флориды готовятся к урагану «Милтон»
Жители Флориды готовятся к урагану «Милтон» Фото: EPA

Бегство от стихии

38-летний музыкант Джон О'Лири рассказал агентству Reuters, что с тяжелым сердцем оставил дома свое пианино, но, по его словам, сейчас все находятся в режиме выживания.

Оператор парома 58-летний Кен Вуд планирует бежать со своим 16-летним котом после того, как пережил ураган «Хелен» у себя дома. По его словам, это был один из самых страшных моментов в его жизни: «Мы больше не повторим той же ошибки».

38-летний Марк Фейнман уже находится в безопасности. Он рассказал журналистам, как 13 часов вез свою семью до границы с Алабамой.

По его словам, по дороге они видели длинные очереди автомобилей на придорожных заправках. Бензин, сказал Марк, становится дефицитом, и он очень рад, что его машина оборудована гибридным двигателем.

Эвакуация во Флориде
Эвакуация во Флориде Фото: EPA

Губернатор Флориды Рон Десантис заверил, что доставка бензина на заправочные станции — одна из приоритетных задач властей. Также экстренно устанавливаются временные зарядные станции для электромобилей.

Самые разрушительные ураганы в истории США

Согласно базе данных ураганов Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), с 1924 года пятой категории в Атлантике достигало по меньшей мере 40 ураганов.

Ниже перечислены те из них, что имели наиболее катастрофические последствия для жителей побережья:

  • Ураган «Камилла» обрушился на Миссисипи в 1969 году, принеся с собой почти 7,5-метровую фронтовую волну (ученые называют ее «пиковый штормовой нагон»), снесшую с побережья практически все постройки. Жертвами урагана стали 259 человек, преимущественно жители Вирджинии, а ущерб составил около $1,4 млрд.
  • Ураган «Эндрю» обрушился на юг Флориды в 1992 году, принеся с собой порывы ветра свыше 70 м/с. В результате погибли 26 человек, однако косвенно с ураганом связывают еще несколько десятков смертей. Ущерб от стихии составил $30 млрд, что на то момент сделало «Эндрю» самым дорогостоящим стихийным бедствием в истории США.
  • В 2018 году на Флориду обрушился ураган «Майкл», который тогда называли самым сильным ураганом в истории штата. Жертвами стихии стали по меньшей мере 74 человека (59 из них в США и еще 15 — в Центральной Америке), а ущерб превысил $25 млрд.
  • Буквально за пару недель до приближающегося «Милтона» на побережье США уже обрушился смертоносный ураган «Хелен». Его жертвами стало более 200 человек, и по этому показателю он уступает лишь «Катрине», унесшей в 2005 году в Луизиане почти 2 000 жизней.
BBC
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