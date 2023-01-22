В прошлом году жители Латвии на рынке новых машин все реже приобретали оборудованные дизельными двигателями автомобили, в свою очередь спрос на новые электрокары вырос по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза. В прошлому году самой покупаемой маркой машин снова стала Toyota, в свою очередь самой излюбленной моделью стала Toyota RAV4, свидетельствует информация Citadele Leasing.
Какие новые автомобили чаще всего в прошлом году покупали жители Латвии
Второй год подряд в тройку популярнейших марок машин вошли Toyota, VW и Škoda, в свою очередь в категории самой популярной модели машины в Латвии произошли изменения - Toyota Corolla на позиции лидера сменила Toyota RAV4.
Чаще всего частные лица приобретали в лизинг модели Toyota RAV4, VW T-CROSS и Nissan QASHQAI, тогда как у юридических лиц в цене были произведенные Toyota RAV4 и Corolla, а также автомобили Renault MASTER.
На вершине топа излюбленных цветов машин по-прежнему остаются нейтральные цвета - серый, белый и черный. В свою очередь в топе-3 ярких цветов - синий, красный и зеленый.
Все реже жители покупают машины с дизельными двигателями - в прошлом году было приобретено на 8% новых дизельных машин меньше, тогда как регистрация новых бензиновых автомобилей выросла почти на пятую часть или на 19%. Кроме того, все популярнее становятся двигатели на альтернативных источниках энергии - их число в 2022 году удвоилось. Принимая во внимание, что жители пересаживаются на более дружественные окружающей среде автомобили, в 2022 году среднее количество выбросов СО2 новых машин снизилось примерно на 5%.
В прошлом году число приобретенных в лизинг машин, по сравнению с позапрошлым годом, в Латвии выросло на 10%, в свою очередь число приобретенных новых машин - на 13%. Частные лица покупали новые машины на 6% больше, тогда как среди юридических лиц покупки новых авто регистрировались на 18% чаще, чем в 2021 году.
Наибольший рост зафиксирован в сегменте электроавтомобилей, где число новых электрических машин выросло на 151%. При этом число оформленных в лизинг покупок выросло еще больше - при помощи лизинга было приобретено на 180% электроавтомобилей больше, чем годом ранее.
"Увеличение числа электроавтомобилей на дорогах Латвии - результат программы государственной поддержки, более того, растут показатели продаж не только электрокаров, но и гибридных автомобилей. Принимая во внимание все большую доступность новых моделей на местном рынке, а также потенциал введения программы поддержки для юридических лиц, есть основание для роста числа электроавтомобилей и в будущем", - добавил Петерис Плаудис, руководитель Citadele Leasing.
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