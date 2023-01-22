Какие новые автомобили чаще всего в прошлом году покупали жители Латвии

Второй год подряд в тройку популярнейших марок машин вошли Toyota, VW и Škoda, в свою очередь в категории самой популярной модели машины в Латвии произошли изменения - Toyota Corolla на позиции лидера сменила Toyota RAV4.

Чаще всего частные лица приобретали в лизинг модели Toyota RAV4, VW T-CROSS и Nissan QASHQAI, тогда как у юридических лиц в цене были произведенные Toyota RAV4 и Corolla, а также автомобили Renault MASTER.

Все реже жители покупают машины с дизельными двигателями - в прошлом году было приобретено на 8% новых дизельных машин меньше, тогда как регистрация новых бензиновых автомобилей выросла почти на пятую часть или на 19%. Кроме того, все популярнее становятся двигатели на альтернативных источниках энергии - их число в 2022 году удвоилось. Принимая во внимание, что жители пересаживаются на более дружественные окружающей среде автомобили, в 2022 году среднее количество выбросов СО2 новых машин снизилось примерно на 5%.