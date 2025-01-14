Во вторник, 14 января, вечером из-за дорожно-транспортного происшествия был заблокирован въезд с улицы Юглас на Бривибас гатве в направлении центра, сообщает Государственная полиция.
Из-за аварии закрыто движение с улицы Юглас на Бривибас гатве
В полиции сообщили, что ДТП произошло, возможно, из-за проблем со здоровьем у водителя.
Также в полиции отметили, что у водителя транспортного средства не было водительских прав, а также полиса обязательной страховой гражданской ответственности (OCTA).
Полиция указала, что вызов на Бривибас гатве, 423 был получен в 18:50, где легковой автомобиль съехал с дороги и находился под угрозой опрокидывания.
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщила, что в настоящее время на месте происшествия работают спасатели, чтобы вернуть автомобиль на проезжую часть.
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