Из-за аварии закрыто движение с улицы Юглас на Бривибас гатве

В полиции сообщили, что ДТП произошло, возможно, из-за проблем со здоровьем у водителя.

Также в полиции отметили, что у водителя транспортного средства не было водительских прав, а также полиса обязательной страховой гражданской ответственности (OCTA).

Полиция указала, что вызов на Бривибас гатве, 423 был получен в 18:50, где легковой автомобиль съехал с дороги и находился под угрозой опрокидывания.

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщила, что в настоящее время на месте происшествия работают спасатели, чтобы вернуть автомобиль на проезжую часть.

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