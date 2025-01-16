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Фото Незаконная зарядка электромобиля. Rīgas satiksme и Госполиция комментируют инцидент (1)

Перевод: rus.tvnet.lv
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Электромобиль на зарядке у столба
Электромобиль на зарядке у столба Фото: "X"/@MareksGeistarts

В среду, 15 января, в соцсетях возникла дискуссия по поводу электромобиля Nissan, водитель которого решил зарядить свое транспортное средство необычным способом. TVNET+ связался как с Rīgas satiksme, так и с Госполицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Судя по постам жителей в Х и Facebook, владелец электромобиля Nissan поставил его на зарядку на устройство, размещенное на электрическом столбе на Ганибу дамбис, 13.

Пользователи соцсетей выразили недоумение и обсуждали, как такое вообще возможно. В свою очередь один пользователь Facebook указал, что в четверг, 16 января, в упомянутое место прибыли два экипажа Государственной полиции.

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