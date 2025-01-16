В среду, 15 января, в соцсетях возникла дискуссия по поводу электромобиля Nissan, водитель которого решил зарядить свое транспортное средство необычным способом. TVNET+ связался как с Rīgas satiksme, так и с Госполицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.