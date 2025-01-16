В среду, 15 января, в соцсетях возникла дискуссия по поводу электромобиля Nissan, водитель которого решил зарядить свое транспортное средство необычным способом. TVNET+ связался как с Rīgas satiksme, так и с Госполицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
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Фото ⟩ Незаконная зарядка электромобиля. Rīgas satiksme и Госполиция комментируют инцидент (1)
Судя по постам жителей в Х и Facebook, владелец электромобиля Nissan поставил его на зарядку на устройство, размещенное на электрическом столбе на Ганибу дамбис, 13.