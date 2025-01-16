Видео Трасса в Сигулдском крае вызывает недовольство жителей

Зане, одна из проживающих неподалеку, рассказывает:

"Испорчены как рабочие дни, так и выходные. Каждый день от шести до восьми часов нужно слушать их [водителей] езду, шум; [видеть] ненормальный дым".

И переехавший их Нидерландов Михил, который сначала сначала воспринимал трассу позитивно, признает, что ситуация изменилась:

"Сначала все было в порядке. Периодически с трассы был слышен шум - я с этим смирялся, так как им [водителям] весело. Но последний год шумят тут каждые выходные".

Против работы трассы уже подписались более 150 владельцев земли, и жители продолжают активно действовать. Инспекция здравоохранения, Госслужба среды, Латвийская автомобильная федерация (LAF) и даже омбудсмен вовлечены в оценку ситуации.

Трасса работает четыре года, однако особенно интенсивно ее использование началось в течение последнего года. Пресс-секретарь LAF Артурс Вирбулис прокомментировал, что официально Slapjā ragana - не трасса, так как ей не выдала лицензия LAF. "Юридически это частная территория, площадка", - указал он, добавив, что лицензированных трасс в Латвии мало - дешевле и проще создать импровизированную трассу на частной территории. Кроме того, федерация не может закрыть трассу, у которой нет лицензии - фактически трасса на бумаге не существует.

Единственная структура, которая может закрыть трассу - это самоуправление. Руководитель управления развития и инвестиций самоуправления Сигулдского края Гатис Конрадс говорит, что строительство трассы с самоуправлением согласовано не было. Однако она работает в рамках предпринимательской деятельности и поэтому не запрещена. Однако предпринимательская деятельность не идет на пользу городу - трасса зарегистрирована в Риге и не платит налоги Сигулде.

На вопрос, почему трасса не была закрыта, Конрадс ответил, что трасса служит уроком. "Это вечная история, как столь разным нам уживаться на [одной] территории".

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