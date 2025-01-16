СМИ: через три дня TikTok планирует закрыться в США

Согласно источникам, TikTok, насчитывающий в США более 170 миллионов пользователей, прекратит свою деятельность немедленно, вместо того чтобы продолжать предоставлять доступ существующим пользователям, как предполагалось ранее.

Американское правительство в прошлом году приняло закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance либо продать эту популярную платформу, либо закрыть ее. Закон вступает в силу в воскресенье, за день до инаугурации нового президента Дональда Трампа.

Требование предусматривает, что после 19 января магазины приложений должны удалить приложение TikTok, а поставщики облачных услуг прекратить размещение данных пользователей.

Тем не менее, компания TikTok намерена полностью прекратить свою деятельность в США, как отмечает The Information.

Пользователи, которые попытаются получить доступ к платформе после 19 января, получат уведомление с информацией о запрете и инструкциями по скачиванию своих персональных данных.

На данный момент ByteDance отказывается продавать американский сегмент TikTok.

Ранее сообщалось, что Конгресс США принял, а президент Джо Байден подписал закон, предусматривающий запрет TikTok в стране, если ByteDance не продаст платформу.