Видеоплатформа TikTok планирует полностью прекратить работу в США в воскресенье, 19 января, если вступит в силу требование о запрете этой платформы в стране, сообщает агентство LETA со ссылкой на портал The Information.
СМИ: через три дня TikTok планирует закрыться в США
Согласно источникам, TikTok, насчитывающий в США более 170 миллионов пользователей, прекратит свою деятельность немедленно, вместо того чтобы продолжать предоставлять доступ существующим пользователям, как предполагалось ранее.
Американское правительство в прошлом году приняло закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance либо продать эту популярную платформу, либо закрыть ее. Закон вступает в силу в воскресенье, за день до инаугурации нового президента Дональда Трампа.
Требование предусматривает, что после 19 января магазины приложений должны удалить приложение TikTok, а поставщики облачных услуг прекратить размещение данных пользователей.
Тем не менее, компания TikTok намерена полностью прекратить свою деятельность в США, как отмечает The Information.
Пользователи, которые попытаются получить доступ к платформе после 19 января, получат уведомление с информацией о запрете и инструкциями по скачиванию своих персональных данных.
На данный момент ByteDance отказывается продавать американский сегмент TikTok.
Ранее сообщалось, что Конгресс США принял, а президент Джо Байден подписал закон, предусматривающий запрет TikTok в стране, если ByteDance не продаст платформу.
TikTok оспаривает этот закон в судах, вплоть до обращения в Верховный суд США.
Представители как Демократической, так и Республиканской партий, а также сотрудники разведывательных служб выразили обеспокоенность тем, что китайские власти могут заставить ByteDance передать данные американских пользователей или использовать платформу для продвижения контента в интересах Пекина и ограничения нежелательного контента.
TikTok отрицает эти обвинения, заявляя, что не делился данными американских пользователей с китайскими властями и не используется как инструмент правительства Китая.
Американское правительство не предоставило публичных доказательств того, что TikTok передавал данные пользователей китайским властям или манипулировал алгоритмами для влияния на контент, показываемый американским пользователям.
В нескольких штатах США действуют ограничения и запреты на использование TikTok на устройствах государственных учреждений.
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