Видео Конфликт на станции зарядки Tesla в Риге: водители недовольны таксистами

Программа получила сообщения о том, что электромобили компании Bolt заряжаются на общественной зарядной станции Tesla в торговом центре Akropole.

Водители грубят и ругаются, однако в правилах Tesla указано, что коммерческие автомобили не могут заряжаться на этой станции, сообщает программа.

"Согласно правилам, это запрещено, но найти конкретный документ с этими правилами сложно, чтобы показать им, где это написано", - говорит водитель Кристина.

На бесплатной станции быстрой зарядки видно соответствующий знак и указание, что это место предназначено только для зарядки автомобилей Tesla. Других правил об использовании станции нет.

"Здесь постоянно возникают конфликты. Можно стоять в очереди, а кто-то приезжает и пытается влезть без очереди. Одна женщина даже толкнула меня", - добавила Кристина.

Согласно официальному сайту Tesla, в Латвии есть только две станции суперзарядки - в Риге и Резекне. Администрация торгового центра Akropole поясняет, что зарядные устройства установлены для обеспечения бесплатной зарядки всех автомобилей Tesla, независимо от того, принадлежат ли они частным лицам или компаниям.

Однако, обратившись в службу поддержки Tesla, программа выяснила обратное.

"Если автомобиль используется в качестве такси, то бесплатной зарядкой, которую мы предоставляем клиентам, пользоваться нельзя. Это касается любых автомобилей, используемых в коммерческих целях. Заряжать их здесь запрещено. Если мы об этом узнаем, то можем заблокировать возможность быстрой зарядки для этого автомобиля", - заявил представитель Tesla.

Правда, со строгими правилами можно ознакомиться только на официальном сайте Tesla, и то не сразу.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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