В Лас-Вегасе завершилась выставка потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2025. Ведущие мировые технические гиганты и стартапы продемонстрировали свои ноу-хау и технологии будущего. Порадовали и компании из Эстонии, о достижениях которых на минувшей неделе написали многие мировые СМИ. TVNET+ рассказывает о самых удивительных новинках мероприятия, многие из которых в будущем могут появиться у нас дома и не только.
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Пылесос с руками и триумф Эстонии: в Лас-Вегасе показали электронику будущего
Культовое мероприятие года, как обычно, было масштабным и зрелищным: свыше 4500 экспонентов, включая 1400 стартапов, порадовали своими достижениями. Как и следовало ожидать, шоу технологий прошло под знаменем искусственного интеллекта: новые мощные чипы, высокопроизводительный софт и, конечно же, всевозможные умные устройства - от кухонной утвари и техники до вертолетов-трансформеров, помещающихся в минивэн.
К сожалению, в этом году компании из Латвии не были представлены. А вот соседи-эстонцы были на высоте.