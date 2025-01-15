Пылесос с руками и триумф Эстонии: в Лас-Вегасе показали электронику будущего

В Лас-Вегасе завершилась выставка потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2025. Ведущие мировые технические гиганты и стартапы продемонстрировали свои ноу-хау и технологии будущего. Порадовали и компании из Эстонии, о достижениях которых на минувшей неделе написали многие мировые СМИ. TVNET+ рассказывает о самых удивительных новинках мероприятия, многие из которых в будущем могут появиться у нас дома и не только.