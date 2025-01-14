Видео Неизвестный поцарапал авто, но штраф заплатит пострадавший. Почему?

Жительница Риги Анда в октябре прошлого года вместе с семьей пообедала в ресторане в Елгаве. Свой автомобиль женщина оставила на обочине дороги рядом с рестораном. После обеда семью на стоянке ожидал неприятный сюрприз, сообщает программа Bez Tabu.
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После обеда семья направилась к своему автомобилю. Анда заметила на машине царапины и вмятину.
Женщина обратилась к владельцам ресторана с просьбой предоставить записи с камер видеонаблюдения, но ей сообщили, что их можно получить только в будний день.
Учитывая, что повреждения были незначительными, семья решила отправиться домой. Спустя несколько дней муж Анды обратился в страховую компанию, но там попросили предоставить решение полиции. В итоге они решили обратиться в правоохранительные органы.
Анда подала заявление в полицию, и через месяц получила уведомление с просьбой явиться в участок. В полиции ей сообщили, что она признана виновной, так как покинула место происшествия.
Инспектор показал Анде запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что в ее автомобиль въехал ребенок на велосипеде. Рядом ехал его отец, который решил скрыться с места происшествия. В настоящее время Анде назначен штраф в размере 70 евро.
Программа обратилась в Государственную полицию, но правоохранители отказались подробно комментировать ситуацию.
"Лицу назначен административный штраф за оставление места дорожно-транспортного происшествия, и в решении, которым оставлено в силе первоначальное решение о назначении штрафа после обжалования владельцем транспортного средства, подробно описано основание и действия лица на месте происшествия. Если лицо не согласно с решением должностного лица, оно имеет право обратиться в суд", - заявили в полиции.
Адвокат Яннис Беровскис призывает Анду не сдаваться, а обратиться в суд и оспорить решение полиции.
Яннис Беровскис подчеркивает, что статья 11 Закона об административной ответственности предусматривает освобождение от административной ответственности, если совершенное лицом при данных обстоятельствах административное правонарушение не создало такой угрозы охраняемым законом интересам, которая требовала бы наказания (малозначительное правонарушение), должностное лицо может не возбуждать дело об административном правонарушении. Если же оно возбуждено, то должностное лицо, вышестоящее должностное лицо или суд, если сочтут это целесообразным, объявляют лицу выговор. Выговор не имеет юридической силы.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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