Видео Неизвестный поцарапал авто, но штраф заплатит пострадавший. Почему?

После обеда семья направилась к своему автомобилю. Анда заметила на машине царапины и вмятину.

Женщина обратилась к владельцам ресторана с просьбой предоставить записи с камер видеонаблюдения, но ей сообщили, что их можно получить только в будний день.

Учитывая, что повреждения были незначительными, семья решила отправиться домой. Спустя несколько дней муж Анды обратился в страховую компанию, но там попросили предоставить решение полиции. В итоге они решили обратиться в правоохранительные органы.

Анда подала заявление в полицию, и через месяц получила уведомление с просьбой явиться в участок. В полиции ей сообщили, что она признана виновной, так как покинула место происшествия.

Инспектор показал Анде запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что в ее автомобиль въехал ребенок на велосипеде. Рядом ехал его отец, который решил скрыться с места происшествия. В настоящее время Анде назначен штраф в размере 70 евро.

Программа обратилась в Государственную полицию, но правоохранители отказались подробно комментировать ситуацию.