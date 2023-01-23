Гороскоп на неделю с 23 по 29 января: без ретроградных планет. И что это значит?

Скорпион

Скорпионам лучше смотреть на все происходящее со стороны и делать соответствующие выводы. Принимать важные решения можно лишь в тех случаях, если игнорировать проблемы невозможно. По возможности следует больше рассуждать и меньше рисковать. Для улучшения энергетики жилища нужно избавиться от вещей, которые ее ухудшают. Также не помешает навести порядок. Скорпионам стоит выйти их гущи событий, если они чувствуют, что нет сил на противостояние неурядицам. Если эти силы есть, то лучше отдать их на благо семьи.

Стрелец

В начале недели вокруг Стрельцов может быть много токсичных людей. Астрологи отмечают, что доверять всем подряд сейчас точно не стоит. Не исключено, что Стрельцы смогут найти потерянные ранее вещи, а также восстановить доверие и уважение в дружбе или любви. Люди данного знака думают, что всегда правы, но это совершенно не так. В такие периоды, как этот, лучше сомневаться в своих решениях и дважды подумать, прежде чем действовать. Это станет главным условием сохранения и приумножения успеха.

Козерог