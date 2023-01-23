В Екабпилсе продолжается откачка паводковых вод в местах, далеких от центра города, сообщил в программе Латвийского телевидения (LTV) Rīta panorāma председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис.
Рагайнис: в Екабпилсе продолжается откачка воды
Он рассказал, что уровень воды в Даугаве опустился примерно до пяти метров, что очень хорошо для зимних условий, поэтому угрозы затопления в настоящее время нет. Однако если снова придет лед, который может образоваться при понижении температуры воздуха более чем до минус 6-7 градусов, уровень воды в реке повысится.
В настоящее время продолжаются работы по откачиванию воды в поселке Абелю и в микрорайонах улиц Целтниеку и Званитаю, где вода находится в самых низких местах во дворах, колодцах и подвалах. В центре города откачка воды завершена, люди вернулись в свои дома, выявлен ущерб, причиненный наводнением, начато его устранение.
По словам Рагайниса, поврежденная в результате наводнения защитная дамба ненадежна, ведутся работы по ее укреплению до весеннего паводка.
Галерея: Президент Левитс в Екабпилсе
Видео: Наводнение в Екабпилсе
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