Рагайнис: в Екабпилсе продолжается откачка воды

Он рассказал, что уровень воды в Даугаве опустился примерно до пяти метров, что очень хорошо для зимних условий, поэтому угрозы затопления в настоящее время нет. Однако если снова придет лед, который может образоваться при понижении температуры воздуха более чем до минус 6-7 градусов, уровень воды в реке повысится.

В настоящее время продолжаются работы по откачиванию воды в поселке Абелю и в микрорайонах улиц Целтниеку и Званитаю, где вода находится в самых низких местах во дворах, колодцах и подвалах. В центре города откачка воды завершена, люди вернулись в свои дома, выявлен ущерб, причиненный наводнением, начато его устранение.

По словам Рагайниса, поврежденная в результате наводнения защитная дамба ненадежна, ведутся работы по ее укреплению до весеннего паводка.

Галерея: Президент Левитс в Екабпилсе

Видео: Наводнение в Екабпилсе