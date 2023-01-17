Видео ⟩ Почему в защитной насыпи в Екабпилсе образуются протечки?

На самом деле Екабпилс защищает не дамба, которая была бы полноценным гидротехническим сооружением, а земляная насыпь, которая для такого разгула стихии не совсем подходит.

"Дамбы имеют свою технологию, так как тут глинистый и каменистое грунт. Но, чтобы защитить город, в 1986 году, если не ошибаюсь, получили финансирование и засыпали эту насыпь из тех материалов, которые были в наличии. Для того, чтобы защитить город от ледяных масс, а не воды", - говорит мэр.

Вода продолжает течь из дренажных колодцев. Говорят, что это связано с геологическими процессами.

Райвис Рагайнис говорит, что пока нет необходимости использовать мощные насосы. Они будут введены в эксплуатацию, когда ситуация нормализуется и вода перестанет поступать в город.

"Не стоит откачивать поступающую воду, потому что тогда стимулируется циркуляция воды. От этого больше размывается насыпь и происходят другие вещи. Это еще больше снижает ее прочность. Поэтому надо подождать, пока ситуация успокоится", - заявил Янис Гринбергс, представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

Видео: Сюжет программы LTV (на латышском языке)