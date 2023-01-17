В настоящее время ситуацию в Екабпилсе можно описать, как стабильно драматическую. Уровень воды в Даугаве падает постоянно, но медленно. Река все еще полна льда, а его движение минимально. Защитная насыпь может не выдержать, если масса льда начнет двигаться до того, как ее укрепят, сообщает служба новостей LTV.
Видео ⟩ Почему в защитной насыпи в Екабпилсе образуются протечки?
Работа в Екабпилсе не прекращается ни на минуту - бригады третий день продолжают укреплять защитную насыпь на левом берегу Даугавы.
Вначале на землю кладется пленка, которую закрепляют тяжелыми мешками с песком. Время от времени можно увидеть небольшие ручейки, но в местах просачивания воды сложены мешки.
Однако в некоторых местах рядом образуется еще одна течь или повреждение.
В одной из критических точек насыпи видна просочившаяся вода. Хотя место укреплено мешками, оно выглядит уже немного развалившимся.
Масса льда вдавливается в насыпь, потому что Даугава делает там дугу и образует русло. Вал напитался водой. Кроме того, по внешнему краю насыпи на небольшом участке проложена ветка газопровода. Это вмешательство в конструкцию ослабило ее. Все это приводит к проблемам с долговечностью.
"Ситуация, безусловно, драматичная, потому что дамба может рухнуть в любой момент, если лед начнет двигаться, например, до того, как [насыпь] будет закреплена до конца. Всякое бывает. [В настоящее время лед] не двигается. А учитывая то, как падает вода, нет уверенности, что лед вообще сейчас сдвинется", - сказал мэр Екабпилса Райвис Рагайнис.
На самом деле Екабпилс защищает не дамба, которая была бы полноценным гидротехническим сооружением, а земляная насыпь, которая для такого разгула стихии не совсем подходит.
"Дамбы имеют свою технологию, так как тут глинистый и каменистое грунт. Но, чтобы защитить город, в 1986 году, если не ошибаюсь, получили финансирование и засыпали эту насыпь из тех материалов, которые были в наличии. Для того, чтобы защитить город от ледяных масс, а не воды", - говорит мэр.
Вода продолжает течь из дренажных колодцев. Говорят, что это связано с геологическими процессами.
Райвис Рагайнис говорит, что пока нет необходимости использовать мощные насосы. Они будут введены в эксплуатацию, когда ситуация нормализуется и вода перестанет поступать в город.
"Не стоит откачивать поступающую воду, потому что тогда стимулируется циркуляция воды. От этого больше размывается насыпь и происходят другие вещи. Это еще больше снижает ее прочность. Поэтому надо подождать, пока ситуация успокоится", - заявил Янис Гринбергс, представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
Видео: Сюжет программы LTV (на латышском языке)
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