В воскресенье полиция задержала 11 пьяных водителей

Из водителей, задержанных в состоянии алкогольного опьянения, только один управлял собственным транспортным средством, которое будет конфисковано за данное нарушение, а остальные девять управляли транспортным средством, принадлежащим другому лицу, и с этих водителей будут взысканы суммы до рыночной стоимости транспортного средства.

Всего за минувшие сутки Госполиция зафиксировала 460 нарушений правил дорожного движения, в том числе 204 водителя превысили скорость, а два протокола были составлены за агрессивное вождение.

За 24 часа на дорогах Латвии зафиксировано 61 дорожно-транспортное происшествие, в трех из них пострадали пять человек.