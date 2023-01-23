В воскресенье, 22 января, на дорогах Латвии задержано 11 пьяных водителей, причем десять из них находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, то есть концентрация алкоголя в организме превышала 1,5 промилле, за что наступает уголовная ответственность. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной полиции.
В воскресенье полиция задержала 11 пьяных водителей
В воскресенье полиция задержала 11 пьяных водителей
Из водителей, задержанных в состоянии алкогольного опьянения, только один управлял собственным транспортным средством, которое будет конфисковано за данное нарушение, а остальные девять управляли транспортным средством, принадлежащим другому лицу, и с этих водителей будут взысканы суммы до рыночной стоимости транспортного средства.
Всего за минувшие сутки Госполиция зафиксировала 460 нарушений правил дорожного движения, в том числе 204 водителя превысили скорость, а два протокола были составлены за агрессивное вождение.
За 24 часа на дорогах Латвии зафиксировано 61 дорожно-транспортное происшествие, в трех из них пострадали пять человек.
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