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Секретный ингредиент, который сделает домашний картофель фри как в ресторане

Receptes.lv rus.tvnet.lv
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Секретный ингредиент, который сделает домашний картофель фри как в ресторане
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/Africa Studio

Есть несколько вещей, которые стоит принять во внимание, чтобы приготовленный дома картофель фри был таким же вкусным, как в лучших заведениях общепита - хрустящим снаружи и нежно-мягким внутри. 

Прежде чем перейти к конкретному ингредиенту, стоит отметить несколько других важных предпосылок:

Во-первых: картофельная соломка должна быть нарезана равномерно, чтобы обеспечить одинаковое время приготовления.

Во-вторых: категорически запрещается переполнять сковороду - каждому кусочку нужно дать поджариться. Если продукта на сковороде слишком много, вместо обжаривания начинается процесс, больше похожий на томление.

А теперь к ингредиентам. Картофель и масло для жарки - основа основ. 

Однако хрустящая картофельная оболочка создается кукурузным крахмалом, в качестве заменителя также можно использовать картофельный крахмал.

Процесс приготовления: 

  1. Очистите картофель и нарежьте его соломкой. Если время позволяет, то час подержите соломку в воде, чтобы она избавилась от крахмала самого картофеля.
  2. Если картофель был в воде, то его следует высушить. Он не должен плавать. 
  3. Затем кладем в посуду, добавляем крахмал и любимые специи, но без соли! Соль вытягивает влагу из продукта, что не позволяет картофелю стать хрустящим.
  4. Когда картофель во время жарки смешается с крахмалом, добавьте небольшое количество масла и снова перемешайте.
  5. За это время разогрейте духовку до 200 градусов.
  6. Выложите картофель на противне в один слой.
  7. Запекайте 20-25 минут. Вы можете помешать картофель в середине процесса, чтобы обеспечить более равномерное пропекание со всех сторон.
  8. Когда готово - добавляем соль по вкусу.

Помните:

равные кусочки, умеренное количество сковороде, крахмал, масло в конце и никакой соли перед жаркой.

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