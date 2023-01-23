Звезда "Мстителей" получил более 30 переломов

52-летний Джереми Реннер (Jeremy Renner) опубликовал в Twitter новое фото, на котором запечатлен процесс реабилитации. Он поблагодарил фанатов за заботу и выразил им свою признательность.

"Эти 30 с лишним сломанных костей срастутся и станут сильнее, как и моя связь с семьей и друзьями", - написал он.

Напомним, 2 января стало известно, что американский актер Джереми Реннер попал в больницу после уборки снега, появившегося в результате сезонного урагана на севере Невады. Один из свидетелей рассказал изданию TMZ, что Джереми при помощи снегоуборочной машины расчищал площадку перед домом. В какой-то момент машина переехала ногу Джереми, из-за чего он потерял много крови. К счастью, среди соседей актера был врач, который смог вовремя наложить жгут и остановить кровотечение. После этого звезду доставили в больницу на вертолете.