Американская певица Бейонсе (Beyoncé) вернулась на сцену после длительной паузы. Она выступила на открытии отеля Atlantis The Royal Hotel в Дубае, устроив яркое шоу, пишет УНИАН.
Первый концерт Бейонсе с 2018 года: наряд Made in Ukraine, запрет на съемки и внушительный гонорар
Известно, что
гостям было запрещено доставать свои мобильные телефоны из специальных мешочков и фотографировать или снимать на видео что-либо во время концерта.
Конечно, кто-то все-таки умудрился заснять звезду.
За время выступления Бейонсе сменила несколько нарядов, один из них был от украинского дизайнера FROLOV.
Это было полупрозрачное розовое мини-платье с блестками. К нему звезда добавила чулки и перчатки в тон, что сделало ее образ и вовсе кукольным. Отдельного внимания заслуживает верх платья, расшитый стразами.
Организаторы открытия отеля говорят, что гонорар Бейонсе за это выступление составил 24 миллиона долларов (22 миллиона евро) за часовое шоу.
Напомним, что Бейонсе поддерживает Украину. После 24 февраля 2022 года она сделала соответствующее заявление в соцсетях.
Видео: Шоу Бейонсе в Дубае
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