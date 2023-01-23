Первый концерт Бейонсе с 2018 года: наряд Made in Ukraine, запрет на съемки и внушительный гонорар

гостям было запрещено доставать свои мобильные телефоны из специальных мешочков и фотографировать или снимать на видео что-либо во время концерта.

За время выступления Бейонсе сменила несколько нарядов, один из них был от украинского дизайнера FROLOV.

Это было полупрозрачное розовое мини-платье с блестками. К нему звезда добавила чулки и перчатки в тон, что сделало ее образ и вовсе кукольным. Отдельного внимания заслуживает верх платья, расшитый стразами.