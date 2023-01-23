Мэр Риги Мартиньш Стакис заболел Covid-19, говорится в его сообщении в социальных сетях.
Стакис заболел Covid-19 и будет работать удаленно
"Covid-19 никуда не делся. В ближайшие дни я буду работать удаленно", - написал он в Twitter.
Мэр подтвердил агентству LЕТА, что у него открыт больничный лист, но он дистанционно планирует провести заседание думы на этой неделе.
Заседание Рижской думы состоится в среду, 25 января, в 14:00.
Уменьшается число пациентов с Covid-19 в больницах
В больницах в настоящее время находятся на лечении 236 пациентов с Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. В прошлый понедельник в стационарах находились 263 пациента с Covid-19.
За последние сутки госпитализировано 11 пациентов с Covid-19, выписаны девять человек. У 101 пациента Covid-19 является основным диагнозом. В том числе у 91 человека заболевание средней тяжести, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
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