Стакис заболел Covid-19 и будет работать удаленно

"Covid-19 никуда не делся. В ближайшие дни я буду работать удаленно", - написал он в Twitter.

Мэр подтвердил агентству LЕТА, что у него открыт больничный лист, но он дистанционно планирует провести заседание думы на этой неделе.

Заседание Рижской думы состоится в среду, 25 января, в 14:00.

Уменьшается число пациентов с Covid-19 в больницах

В больницах в настоящее время находятся на лечении 236 пациентов с Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. В прошлый понедельник в стационарах находились 263 пациента с Covid-19.

За последние сутки госпитализировано 11 пациентов с Covid-19, выписаны девять человек. У 101 пациента Covid-19 является основным диагнозом. В том числе у 91 человека заболевание средней тяжести, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии.