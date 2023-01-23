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Умер предприниматель Адыгезал Мамедов

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Умер предприниматель Адыгезал Мамедов
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Адыгезал Мамедов, бывший председатель правления AS Rīgas sanitārā transporta autobāze и AS Ceļu pārvalde
Адыгезал Мамедов, бывший председатель правления AS Rīgas sanitārā transporta autobāze и AS Ceļu pārvalde Фото: LETA

Скончался многолетний председатель правления AS Rīgas sanitārā transporta autobāze и AS Ceļu pārvalde Адыгезал Мамедов, сообщили представители предприятий.

Мамедов скончался в воскресенье, 22 января, в возрасте 79 лет.

По информации Firmas.lv, с 2013 года по настоящее время он был председателем правления Ceļu pārvalde, а с 1998 года - председателем правления Rīgas sanitārā transporta autobāze. Мамедов также был реальным бенефициаром обеих предприятий.

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