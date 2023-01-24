Чакша: увеличение зарплат учителей должно быть связано с упорядочением школьной сети

По ее словам, в сети школ нужны изменения, поскольку количество учителей по отношению к количеству учащихся в Латвии все еще очень велико. Подобную позицию высказывали и несколько предыдущих министров образования, но из года в год не поступало сообщений о том, что желаемый результат достигнут.

По словам Чакши, важнейшими приоритетами в ее работе в сфере образования являются обеспечение качественного образования и хорошо оплачиваемые учителя.

При этом она признала, что учителей не хватает, поэтому у Министерства образования и науки есть краткосрочные и долгосрочные планы. Среди них она упомянула повышение заработной платы и поддержку студентов-педагогов во время учебы.

Педагоги, работающие в школах с русским языком обучения, должны иметь возможность повышать свою квалификацию.

Также, чтобы привлечь учителей иностранных языков, правительство намерено обратиться к лицам, не имеющим педагогического образования, но имеющим диплом филолога по одному из языков, пытаться привлечь иностранных специалистов, а также более широко использовать цифровые инструменты в обучении.