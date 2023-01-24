Интенсивности боев такого уровня, как в Украине, современная Россия еще не знала, признал в интервью начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов жалуется на интенсивность боев в Украине
"Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала. Нашей стране и ее вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад", - цитирует Герасимова РБК.
По его словам, для проведения наступательных действий потребовалась частичная мобилизация.
"Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу.
Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе", - заявил Герасимов.
Напомним, 11 января он был назначен командующим объединенной группировкой войск РФ в Украине.
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