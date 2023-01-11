Министр обороны России Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск, сообщает ведомство.
Глава Генштаба Валерий Герасимов стал командующим российскими войсками в Украине
Ранее этот пост занимал Сергей Суровикин - он стал заместителем Герасимова.
"Повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск", - сообщили в минобороны.
Суровикин пробыл командующим войск три месяца, он был назначен на пост в начале октября. Спустя 10 дней она стал первым российским военачальником, которого власти решили показать в телеэфире после начала вторжения.
В ходе выступления, которое показал телеканал "Россия 24", Суровикин среди прочего пообещал "непростые решения" по Херсону. Уже в следующем месяце город был сдан. По одной из версий, назначение Суровикина было связано с желанием Кремля переложить ответственность за отвод войск из единственного областного центра, который России удалось взять за время войны.
В итоге формально решение об отступлении принимал Сергей Шойгу после доклада Суровикина, а Путин его даже не комментировал. Спустя несколько дней по видеосвязи он принял участие в открытии завода по производству индейки в Тюменской области.