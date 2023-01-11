Глава Генштаба Валерий Герасимов стал командующим российскими войсками в Украине

Ранее этот пост занимал Сергей Суровикин - он стал заместителем Герасимова.

"Повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск", - сообщили в минобороны.

Суровикин пробыл командующим войск три месяца, он был назначен на пост в начале октября. Спустя 10 дней она стал первым российским военачальником, которого власти решили показать в телеэфире после начала вторжения.

В ходе выступления, которое показал телеканал "Россия 24", Суровикин среди прочего пообещал "непростые решения" по Херсону. Уже в следующем месяце город был сдан. По одной из версий, назначение Суровикина было связано с желанием Кремля переложить ответственность за отвод войск из единственного областного центра, который России удалось взять за время войны.