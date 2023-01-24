Экс-политик Путнис официально развелся со своим давним возлюбленным

После примерно 13 лет совместной жизни Робертс Путнис и его возлюбленный, графический дизайнер Дмитрий Марков, поженились в Мюнхене, Германия - 13 января 2020 года, но теперь супружеская жизнь подошла к концу.

"На самом деле мы не живем вместе с октября 2021 года. И я не верю, что это может быть простым совпадением, что вскоре после разрыва у нас обоих был чрезвычайно интенсивный любовный опыт, каждый со своим живущим в Берлине израильтянином. Дима сосредоточился на романтических отношениях, а я на интенсивном воплощении в жизнь своих сексуальных фантазий", - комментирует Путнис.

Путнис заметил, что теперь они не могут жаловаться на спрос: "Женихи стоят в очереди".

Развод не был внезапным. "Уже когда мы с Димой решили начать новую жизнь в Берлине, мы понимали, что часть ее больше не может быть как у супружеской пары", - добавил он.

Больше читайте в новом номере Privātā Dzīve" от 24 января.