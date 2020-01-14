Бывший политик Роберт Путнис зарегистрировал однополый брак

Роберт Путнис, некогда руководивший отделом политики СМИ Министерства культуры и партией Progresīvie, в Германии вступил в брак с Дмитрием Марковым.
Об этом Путнис сообщил в своем профиле в Instagram - опубликовал фотографию с церемонии бракосочетания в Мюнхене.
"Спустя десять лет после зарегистрированного партнерства, большое счастье быть в полноценном браке с Дмитрием. Это, конечно, сопровождается горечью, ведь другая страна дает большую правовую защиту, чем моя любимая Латвия", - написал Путнис.
Путнис иногда делится фотографиями, на которых он изображен вместе со своим любимым мужчиной. Стоит отметить, что в 2015 году Путнис в своей декларации должностного лица указал, что состоит в браке с мужчиной. Ранее Путнис возглавлял партию Progresīvie.