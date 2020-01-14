Вт, 14.01.2020
Почему я торгую именно на рынке? Я здесь уже с 90-х годов. Рынок притягивает. Если открыть какой-то "эко-шмеко" магазинчик, то туда сложно привлекать людей - на рынке их значительно больше! Раймонд, работник Рижского центрального рынка

Бывший политик Роберт Путнис зарегистрировал однополый брак

Роберт Путнис, некогда руководивший отделом политики СМИ Министерства культуры и партией Progresīvie, в Германии вступил в брак с Дмитрием Марковым.

Об этом Путнис сообщил в своем профиле в Instagram - опубликовал фотографию с церемонии бракосочетания в Мюнхене. 

"Спустя десять лет после зарегистрированного партнерства, большое счастье быть в полноценном браке с Дмитрием. Это, конечно, сопровождается горечью, ведь другая страна дает большую правовую защиту, чем моя любимая Латвия", - написал Путнис. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Путнис иногда делится фотографиями, на которых он изображен вместе со своим любимым мужчиной. Стоит отметить, что в 2015 году Путнис в своей декларации должностного лица указал, что состоит в браке с мужчиной. Ранее Путнис возглавлял партию Progresīvie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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