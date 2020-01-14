Бывший политик Роберт Путнис зарегистрировал однополый брак

Об этом Путнис сообщил в своем профиле в Instagram - опубликовал фотографию с церемонии бракосочетания в Мюнхене.

"Спустя десять лет после зарегистрированного партнерства, большое счастье быть в полноценном браке с Дмитрием. Это, конечно, сопровождается горечью, ведь другая страна дает большую правовую защиту, чем моя любимая Латвия", - написал Путнис.