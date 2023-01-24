Фото ⟩ Муж Кортни Кардашьян сделал татуировку с ее глазами

Татуировка расположена на верхней части бедра над всеми остальными рисунками и надписями.

К слову, это не первая тату, которую Трэвис Баркер сделал в честь супруги. По словам 43-летней Кортни Кардашьян, ее любимая татуировка - ее имя на груди мужа. Ее звезда набивала сама.

"О, привет", - подписал пост Баркер. Кортни репостнула снимок супруга к себе на страницу в социальной сети и сопроводила GIF с моргающими глазами.

Как вам такая татуировка?

Напомним, Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер расписались в Санта-Барбаре в мае 2022 года, а свадьбу молодожены сыграли неделю спустя в Портофино.