47-летний барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер (Travis Barker) продемонстрировал свою новую татуировку. Музыкант показал массивную тату с глазами жены - Кортни Кардашьян (Kourtney Kardashian).
Фото ⟩ Муж Кортни Кардашьян сделал татуировку с ее глазами
Муж Кортни Кардашьян сделал татуировку с ее глазами
Татуировка расположена на верхней части бедра над всеми остальными рисунками и надписями.
К слову, это не первая тату, которую Трэвис Баркер сделал в честь супруги. По словам 43-летней Кортни Кардашьян, ее любимая татуировка - ее имя на груди мужа. Ее звезда набивала сама.
"О, привет", - подписал пост Баркер. Кортни репостнула снимок супруга к себе на страницу в социальной сети и сопроводила GIF с моргающими глазами.
Как вам такая татуировка?
Напомним, Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер расписались в Санта-Барбаре в мае 2022 года, а свадьбу молодожены сыграли неделю спустя в Портофино.
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