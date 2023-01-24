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Фото ⟩ Муж Кортни Кардашьян сделал татуировку с ее глазами

rus.tvnet.lv
Муж Кортни Кардашьян сделал татуировку с ее глазами
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47-летний барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер (Travis Barker) продемонстрировал свою новую татуировку. Музыкант показал массивную тату с глазами жены - Кортни Кардашьян (Kourtney Kardashian).

Татуировка расположена на верхней части бедра над всеми остальными рисунками и надписями. 

К слову, это не первая тату, которую Трэвис Баркер сделал в честь супруги. По словам 43-летней Кортни Кардашьян, ее любимая татуировка - ее имя на груди мужа. Ее звезда набивала сама.

"О, привет", - подписал пост Баркер. Кортни репостнула снимок супруга к себе на страницу в социальной сети и сопроводила GIF с моргающими глазами.

Как вам такая татуировка? 

Напомним, Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер расписались в Санта-Барбаре в мае 2022 года, а свадьбу молодожены сыграли неделю спустя в Портофино. 

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