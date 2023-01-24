Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции в сотрудничестве с Европейской прокуратурой (EPPO) сегодня проводит процессуальные действия в одном из учебных заведений Даугавпилса в рамках уголовного процесса о предполагаемом мошенничестве с средствами из фондов ЕС в размере 600 000 евро.
Возможное мошенничество на 600 000 евро: полиция наведалась в образовательное учреждение Даугавпилса
Возможное мошенничество на 600 000 евро: полиция наведалась в образовательное учреждение Даугавпилса
Несколько лиц, в том числе высокопоставленный чиновник учебного заведения, подозреваются в мошенничестве с использованием средств Европейского социального фонда, так как искусственно завысили затраты в рамках закупки, сообщили агентству LETA в полиции.
Полиция подозревает, что часть этих средств, возможно, была перечислена предприятиям в других странах.
Расследование уголовного процесса о мошенничестве в крупном размере или в составе организованной группы продолжается, и пока полиция более подробных комментариев не дает.
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