Возможное мошенничество на 600 000 евро: полиция наведалась в образовательное учреждение Даугавпилса

Несколько лиц, в том числе высокопоставленный чиновник учебного заведения, подозреваются в мошенничестве с использованием средств Европейского социального фонда, так как искусственно завысили затраты в рамках закупки, сообщили агентству LETA в полиции.

Полиция подозревает, что часть этих средств, возможно, была перечислена предприятиям в других странах.

Расследование уголовного процесса о мошенничестве в крупном размере или в составе организованной группы продолжается, и пока полиция более подробных комментариев не дает.