Власти Германии намерены отправить свои основные боевые танки Leopard 2 в Украину, а также разрешить поставку танков другим странам. Об этом пишет Русская служба BBC со ссылкой на издание Spiegel.
СМИ: Германия согласна передать Украине танки Leopard 2
СМИ: Германия согласна передать Украине танки Leopard 2
По данным источников Spiegel, Берлин готов отправить в Украину как минимум одну роту Leopard 2.
По данным телекомпании ABC News, которая ссылается на высокопоставленного украинского чиновника, в ходе переговоров на авиабазе Рамштайн 12 стран согласились поставить Киеву около 100 танков Leopard 2, как только Берлин разрешит реэкспорт.
Ранее сообщалось о том, что администрация президента США Джо Байдена вопреки своей прежней позиции склоняется к тому, чтобы передать Украине пока не определенное количество танков Abrams, чтобы тем самым снять возражения Германии против поставок немецких танков Leopard 2.
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