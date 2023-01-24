СМИ: Германия согласна передать Украине танки Leopard 2

По данным источников Spiegel, Берлин готов отправить в Украину как минимум одну роту Leopard 2.

По данным телекомпании ABC News, которая ссылается на высокопоставленного украинского чиновника, в ходе переговоров на авиабазе Рамштайн 12 стран согласились поставить Киеву около 100 танков Leopard 2, как только Берлин разрешит реэкспорт.

Ранее сообщалось о том, что администрация президента США Джо Байдена вопреки своей прежней позиции склоняется к тому, чтобы передать Украине пока не определенное количество танков Abrams, чтобы тем самым снять возражения Германии против поставок немецких танков Leopard 2.