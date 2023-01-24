Во вторник, 24 января, члены комиссии Сейма решили, что жидкости для электронных сигарет и их компоненты, которые содержат ароматизаторы, облегчающие потребление никотина, должны быть запрещены на латвийском рынке, сообщает LTV.
Комиссия Сейма поддержала запрет на ароматизированные электронные сигареты
Комиссия решила отклонить предложение не применять ограничения на ароматизированные бездымные сигареты. Причина решения довольно проста - среди молодежи стремительно распространяется использование различных электронных сигарет.
В программе поясняется, что почти все жидкости, используемые в электронных курительных устройствах, представленных на латвийском рынке, содержат ароматизаторы. Запрет ароматизаторов приведет к запрету жидкостей для электронных сигарет и самих ароматизаторов, включая ароматизатор табака.
Медики отмечают, что использование именно электронных сигарет среди детей достигло катастрофических масштабов.
Алвис Крамс, пневмонолог в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS), объясняет: "вкус важен, чтобы ребенок захотел попробовал, мы боремся со вкусом, чтобы ребенок не начал [курить]".
"Чем меньше ребенок, тем быстрее он становится зависимым. Взрослый на вечеринке попробует электронную сигарету и ему ничего не будет, но ребенка очень быстро появится зависимость", - сказала главный врач Детской клинической университетской больницы (BKUS) Ренате Снипе.
"Если он курит обычные сигареты, вы это почувствуете, но вы не почувствуете запаха электронной сигареты, вы можете курить ее даже в классе, и никто ничего не почувствует", - подчеркнула эксперт Центра профилактики и контроля заболеваний Ивета Пудуле.
Однако не все участники выступают за запрет. Депутат Рамона Петравича является одним из авторов предложения, в котором предлагается не применять запрет на ароматизированные сигареты.
Депутат считает, что запрет ароматов для электронных сигарет увеличит черный рынок и не достигнет цели защиты молодежи. Кроме того, она говорит, что бездымные альтернативы менее вредны, чем обычные сигартеы.
Депутат предлагает повысить возраст, с которого можно будет покупать эти устройства и ароматизаторы.
"Они не предназначены для детей и подростков, возраст, с которого их можно покупать, нужно поднять до 21 года, чтобы их нельзя было приносить в школы", - предлагает Петравича.
Несколько представителей различных объединений поддержали депутата и высказали аналогичное мнение. Они призвали не говорить о полном запрете, а бороться за то, чтобы дети не могли покупать ароматизированные электронные сигареты.
"Можно сказать, что этих продуктов не будет в наличии, но желающие все равно смогут получить их, купив за границей", - пояснил Анрийс Матисс, член правления Объединения традиционных и бездымных табачных изделий.
Депутаты с большинством голосов для рассмотрения во втором чтении оставили в силе запрет на ароматизированные бездымные сигареты, инициированный Минздравом.
Ранее RUS TVNET рассказывал о рынке электронных сигарет в Латвии.
Видео: Сюжет LTV (на латышском языке)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!