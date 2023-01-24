Комиссия Сейма поддержала запрет на ароматизированные электронные сигареты

Однако не все участники выступают за запрет. Депутат Рамона Петравича является одним из авторов предложения, в котором предлагается не применять запрет на ароматизированные сигареты.

Депутат считает, что запрет ароматов для электронных сигарет увеличит черный рынок и не достигнет цели защиты молодежи. Кроме того, она говорит, что бездымные альтернативы менее вредны, чем обычные сигартеы.

Депутат предлагает повысить возраст, с которого можно будет покупать эти устройства и ароматизаторы.

"Они не предназначены для детей и подростков, возраст, с которого их можно покупать, нужно поднять до 21 года, чтобы их нельзя было приносить в школы", - предлагает Петравича.

Несколько представителей различных объединений поддержали депутата и высказали аналогичное мнение. Они призвали не говорить о полном запрете, а бороться за то, чтобы дети не могли покупать ароматизированные электронные сигареты.

"Можно сказать, что этих продуктов не будет в наличии, но желающие все равно смогут получить их, купив за границей", - пояснил Анрийс Матисс, член правления Объединения традиционных и бездымных табачных изделий.

Депутаты с большинством голосов для рассмотрения во втором чтении оставили в силе запрет на ароматизированные бездымные сигареты, инициированный Минздравом.

Ранее RUS TVNET рассказывал о рынке электронных сигарет в Латвии.

Видео: Сюжет LTV (на латышском языке)