Как строительство Rail Baltica отразиться на центре Риги?

Цель проекта - обеспечить безопасное и комфортное движение в районе Центрального вокзала путем реконструкции трех перекрестков и создания инфраструктуры для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта.

Зона застройки охватывает всю набережную генерала Радзиньша от улицы 13 января до улицы Езусбазницас, а также территории, прилегающие к Рижскому автовокзалу и Центральному рынку.

На этом участке будет реконструировано несколько перекрестков: пересечение набережной Генерала Радзиньша, набережной 11 ноября и улицы 13 января, пересечение набережной Радзиньша с улицей Тургенева, пересечение набережной Радзиньша с улицей Пушкина. Также планируется перестроить перекрестки улиц Тимотея и Тургенева и улиц Гоголя и Гайзиня.

В ходе проекта будет проведена полная реконструкция набережной генерала Радзиньша, включая все подземные и другие инженерные коммуникации: будут обновлены наружные сети водоснабжения и канализации, системы газоснабжения, электроснабжения, распределительные сети и т.д.