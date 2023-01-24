В конце января начнутся строительные работы в рамках проекта стоимостью 28 млн евро по интеграции магистрали Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.
Как строительство Rail Baltica отразиться на центре Риги?
Цель проекта - обеспечить безопасное и комфортное движение в районе Центрального вокзала путем реконструкции трех перекрестков и создания инфраструктуры для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта.
Зона застройки охватывает всю набережную генерала Радзиньша от улицы 13 января до улицы Езусбазницас, а также территории, прилегающие к Рижскому автовокзалу и Центральному рынку.
На этом участке будет реконструировано несколько перекрестков: пересечение набережной Генерала Радзиньша, набережной 11 ноября и улицы 13 января, пересечение набережной Радзиньша с улицей Тургенева, пересечение набережной Радзиньша с улицей Пушкина. Также планируется перестроить перекрестки улиц Тимотея и Тургенева и улиц Гоголя и Гайзиня.
В ходе проекта будет проведена полная реконструкция набережной генерала Радзиньша, включая все подземные и другие инженерные коммуникации: будут обновлены наружные сети водоснабжения и канализации, системы газоснабжения, электроснабжения, распределительные сети и т.д.
Также будут заменены сети теплоснабжения на улице Гоголя. После этого на набережной генерала Радзиньша по всей длине будет построена полноценная уличная инфраструктура. На всем участке будет восстановлено покрытие велосипедной дорожки, а также построена пешеходная и велосипедная рампа, которая соединит улицу Маскавас с будущим железнодорожным мостом Rail Baltica через Даугаву.
На всей реконструируемой территории предусмотрены более безопасные решения для пешеходов и велосипедистов, благоустройство окружающей среды и озеленение.
Пешеходный туннель на улице Гоголя возле Центрального рынка будет переоборудован в навес для велосипедов. На улицах Маскавас и Гоголя проект также предусматривает реконструкцию трамвайно-троллейбусных контактных сетей.
Будут перестроены два моста через городской канал - на улице Маскавас и на набережной генерала Радзиньша. У городского канала строительные работы также будут вестись рядом с территорией, где раньше располагался торговый центр "Титаник".
Для обеспечения доступа к каналу будут построены лестницы, пандус и причал.
Договор о реализации проекта заключен с победителем конкурса RBBL, в которое объединились три компании: Binders, LNK Industries и Nordes Būve. Надзор за строительством будет осуществлять Firma L4.
Проект реализуется при поддержке из фондов Европейского союза, его общий бюджет составляет 28 млн евро. Наибольшая часть финансируется из Фонда сплочения - 23,8 млн евро, дотация муниципального и государственного бюджета составляет 4,2 млн евро.
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