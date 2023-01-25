За занавесом: ⟩ Россия считает себя "жертвой современного холокоста"

Сегодняшние русские - это евреи 1930-х годов, против которых направлена политика истребления. Таков был один из доминирующих посылов российской пропаганды на прошлой неделе. Снова и снова разыгрывалась карта о борьбе страны-агрессора с нацизмом, бацилла которого, по утверждениям России, заразила всю Европу.
В явном стремлении разжечь и мобилизовать российское общество кремлевские идеологи повторяют, как мантру, тезис о том, что нынешняя война в Украине является продолжением Великой Отечественной войны. При этом пропагандисты цинично игнорируют тот факт, что, в отличие от Второй мировой войны, не оккупанты вторглись на территорию России, а сама Россия на этот раз является оккупантом и агрессором.
Второй основной идеологический сюжет касался поставок западного оружия в Украину. Пропагандисты подчеркивали, что "через 80 лет немецкие танки снова будут топтать российскую землю". В этом контексте, конечно же, прозвучали угрозы применения ядерного оружия. Как сообщает американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW), на канале Telegram председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин высказал угрозу эскалации ядерного оружия, цель которой - удержать Запад от оказания дальнейшей военной помощи Украине.
Володин пригрозил Западу "мировой катастрофой", если он не откажется от вооружения Украины.
"Аргументы о том, что ядерные державы ранее не применяли оружие массового поражения в локальных конфликтах, неубедительны. Так было потому, что эти страны не сталкивались с ситуацией, в которой безопасность их граждан и территориальная целостность их страны были бы под угрозой", - написал в соцсетях российских чиновник.