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За занавесом: ⟩ Россия считает себя "жертвой современного холокоста"
Президент России Владимир Путин Фото: Postimees
LETA
Россия считает себя "жертвой современного холокоста"
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Сегодняшние русские - это евреи 1930-х годов, против которых направлена политика истребления. Таков был один из доминирующих посылов российской пропаганды на прошлой неделе. Снова и снова разыгрывалась карта о борьбе страны-агрессора с нацизмом, бацилла которого, по утверждениям России, заразила всю Европу.

В явном стремлении разжечь и мобилизовать российское общество кремлевские идеологи повторяют, как мантру, тезис о том, что нынешняя война в Украине является продолжением Великой Отечественной войны. При этом пропагандисты цинично игнорируют тот факт, что, в отличие от Второй мировой войны, не оккупанты вторглись на территорию России, а сама Россия на этот раз является оккупантом и агрессором.

Второй основной идеологический сюжет касался поставок западного оружия в Украину. Пропагандисты подчеркивали, что "через 80 лет немецкие танки снова будут топтать российскую землю". В этом контексте, конечно же, прозвучали угрозы применения ядерного оружия. Как сообщает американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW), на канале Telegram председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин высказал угрозу эскалации ядерного оружия, цель которой - удержать Запад от оказания дальнейшей военной помощи Украине.

Володин пригрозил Западу "мировой катастрофой", если он не откажется от вооружения Украины.

"Аргументы о том, что ядерные державы ранее не применяли оружие массового поражения в локальных конфликтах, неубедительны. Так было потому, что эти страны не сталкивались с ситуацией, в которой безопасность их граждан и территориальная целостность их страны были бы под угрозой", - написал в соцсетях российских чиновник.

Агитаторы тоже кричали в своих передачах: если что, можем и "бахнуть". В то же время аналитики ISW считают, что Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине и крайне маловероятно, что применит его против Запада.

Россия притворяется жертвой

Сообщения пропагандистов на минувшей неделе, как обычно, были полны противоречий. С одной стороны, рассказывалось, насколько героическая российская армия и как эта страна борется за традиционные ценности чуть ли не в роли мессии, на которого возложена функция спасения мира от разрушения. 

Постоянно подчеркивается, что Россию как ядерную державу невозможно победить и что она будет защищаться всеми возможными способами.

С другой стороны, Россия предстает жертвой, а ее нынешнее положение сравнивается с холокостом. Пропагандисты сознательно не замечают цинизма своих сообщений, сравнивая истребление евреев, не подкрепленных огромной военной машиной и не вторгшихся в другую страну, с борьбой против агрессора, который к тому же является ядерной державой. Да, в случае с Россией ведутся разговоры о том, что она должна проиграть собственную несправедливо начатую войну в Украине, но ни один западный политик никогда не утверждал, что Россия как государство или русские как нация должны быть уничтожены.

Видео: Фрагмент пропагандистской передачи

В пропагандистских передачах неоднократно транслировались заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в которых он сравнивал поддержку европейскими странами Украины с войной Гитлера против СССР, заявляя, что НАТО "через Украину ведет опосредованную войну против нашей страны с той же задачей - "окончательное разрешение русского вопроса".

Придворные политологи все как один соглашаются с Лавровым, заявляя, что Запад в очередной раз заражен бациллой нацизма. Таким образом, агрессор стал жертвой.

При этом Европейский еврейский конгресс выразил возмущение подобным сравнением, заявив, что оно является искажением сути холокоста, и потребовал от Лаврова извинений.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джон Кирби задал очевидный вопрос: "Как он (Лавров) смеет сравнивать холокост с войной, которую они сами начали?". В ответ на это один из главных пропагандистов Владимир Соловьев объявил, что Европейский еврейский конгресс - предатели еврейского народа, США же напомнили и о работорговле, и о расовой сегрегации еще в середине прошлого века.

Война на самом деле против немцев

Пропагандистский нарратив, хотя и полон пафоса, шит белыми нитками. А именно, поскольку Россия боролась с нацизмом во время Второй мировой войны и победила в ней, потеряв миллионы людей, теперь она может делать все, что хочет, и любое выступление против России равноценно нацизму.

Считается само собой разумеющимся, что Россия не может быть агрессором по определению только потому, что 80 лет назад воевала с фашистской Германией. Если бы не было Второй мировой войны, России пришлось бы ее придумать, потому что сейчас выглядит так, будто победа в 1945 году является единственным оправданием существования России и основой ее идентичности. Соловьев недвусмысленно подчеркивает, что нынешняя война является продолжением Великой Отечественной войны, что русские воюют против немцев и что сражается Красная армия, а нынешний канцлер Германии Олаф Шольц - новый рейхсфюрер.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на прошлой неделе также заявил, что доказательств того, что Россия борется с нацизмом, более чем достаточно. В качестве примера снова упоминалась Латвия и "марши бывших эсэсовцев" 16 марта. С другой стороны, некий самопровозглашенный политолог заявил, что решение Литвы отказаться от показа русской культуры на театральных и оперных сценах также является нацистским.

Видео: Фрагмент пропагандистской передачи

Украины через несколько недель уже не будет

Русские по-прежнему хвастаются взятием Соледара, утверждая, что через пару недель на фронте наступит переломный момент и Украина будет раздавлена. Западные военные аналитики не видят ни оснований, ни доказательств для подобных утверждений. Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева заявила, что после взятия Соледара на Западе наступил "кризис веры" в украинскую армию. Это не соответствует действительности, о чем свидетельствует твердая решимость западных стран продолжать снабжать Украину вооружением.

Разумеется, российской общественности внушают, что украинская армия понесла огромные потери и что имеющийся в ее распоряжении военный арсенал мизерный. 

При этом о том, что, по информации спецслужб США, потери в живой силе российской армии составляют 188 000 солдат, не говорится ни полслова.

Вопреки сюжетам Соловьева с фронта и сообщениям военных корреспондентов о том, насколько боеспособна российская армия, аналитики ISW сообщают, что публикации российских микроблогеров подтверждают уже известное: российская армия продолжает использовать незащищенные гражданские технологии связи, в том числе мобильные телефоны, что создает серьезную угрозу для оперативной безопасности. Имеются также достоверные сведения о плохой оснащенности российской армии, устаревшем и неточном вооружении. В то же время патриарх Русской православной церкви Кирилл хвалит российскую армию, подчеркивая, что она героически противостоит "крестовому походу", развернутому Западом против России.

Видео: Фрагмент пропагандистской передачи

Атаковать западных нацистов "хоть в Филадельфии"

Сюжеты пропагандистских программ свидетельствуют о том, что россияне глубоко обеспокоены поставками западного оружия в Украину.

Об этом много говорят, хотя некоторые военкоры и утверждают, что немецкие танки Leopard - "ерунда" и "наши" хорошо знают, как с ними справляться.

В то же время другой военкор откровенно признал, что поставка в Украину новейшего вооружения - очень тревожная новость и это нанесет большой урон российской армии.

Пропагандисты назвали встречу министров обороны стран НАТО в немецком городе Рамштайн "сходкой", что на тюремном жаргоне означает встречу криминальных авторитетов. Встреча в Рамштайне - еще одно подтверждение того, что Запад "хочет драться до последнего украинца" и что третья мировая война действительно идет.

Были и крики о том, что в Рамштайне собрались западные нацисты.

Скабеева договорилась даже до того, что, комментируя поддержку Америкой использования переданного Украине оружия для нанесения ударов по Крыму, заявила: если уж они могут нанести удар по территории России, почему бы нам не нанести удар по Филадельфии, например. Вообще надо сказать, что различные участники пропагандистских программ прямо рвутся в своих заявлениях наносить ракетные удары по какой-нибудь западной стране. Вспомним печально известные заявления генерала Андрея Гурулева о том, что пришло время нанести удар по Лондону. Ни один придворный идеолог не считает нужным спрашивать, почему боевые действия ведутся только на исторических землях России, под которыми понимается Украина, если противником является Запад.

Следует отметить, что Россия - единственное государство, которому кажется, что сейчас идет третья мировая война и происходит глобальное столкновение цивилизаций.

Остальной мир очень прагматично описывает происходящее: Россия необоснованно вторглась в соседнюю страну. Как отмечает New York Times, это, как и последняя великая европейская война, является безумием одного человека. Газета также сообщает, что, претендуя на роль защитника величия России, Путин сделал Россию страной-изгоем во многих частях мира.

Видео: Фрагмент пропагандистской передачи

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