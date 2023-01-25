За занавесом: ⟩ Россия считает себя "жертвой современного холокоста"

Придворные политологи все как один соглашаются с Лавровым, заявляя, что Запад в очередной раз заражен бациллой нацизма. Таким образом, агрессор стал жертвой.

При этом Европейский еврейский конгресс выразил возмущение подобным сравнением, заявив, что оно является искажением сути холокоста, и потребовал от Лаврова извинений.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джон Кирби задал очевидный вопрос: "Как он (Лавров) смеет сравнивать холокост с войной, которую они сами начали?". В ответ на это один из главных пропагандистов Владимир Соловьев объявил, что Европейский еврейский конгресс - предатели еврейского народа, США же напомнили и о работорговле, и о расовой сегрегации еще в середине прошлого века.

Война на самом деле против немцев

Пропагандистский нарратив, хотя и полон пафоса, шит белыми нитками. А именно, поскольку Россия боролась с нацизмом во время Второй мировой войны и победила в ней, потеряв миллионы людей, теперь она может делать все, что хочет, и любое выступление против России равноценно нацизму.